Nguyên nhân Nhiệt điện Ninh Bình bị xử phạt, truy thu thuế 4,7 tỷ

Theo VietnamFinace, Cục thuế tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, truy thu gần 4,7 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (HNX: NBP).



Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh là công ty con của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3), với tỷ lệ sở hữu 54,76% cổ phần.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh tiền thân là Nhà máy Điện Ninh Bình trực thuộc Công ty Điện lực miền Bắc thành lập năm 1974. Năm 2006, Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động là công ty cổ phần. Nhiệt điện Ninh Bình sở hữu nhà máy có 4 tổ lò máy, mỗi tổ có công suất lắp đặt là 25MW, tổng công suất là 100MW.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, NBP lãi ròng chỉ hơn 1 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ năm trước và mới thực hiện 17% mục tiêu năm. NBP lý giải kết quả lỗ này là do giá cố định năm 2024 là 139.306 đồng/kW/tháng trong khi đó năm 2023 giá cố định là 143.914 đồng/kW/tháng tương đương giảm 3,31%.

Doanh thu cố định giảm 3,3 tỷ đồng so với hợp đồng PPA do tổ máy ngừng vì sự cố mất khả dụng, tổ máy vận hành lâu ngày hiệu suất thấp, đăng ký với A0 ngừng tổ máy sửa chữa bảo dưỡng; vận hành không đúng biểu đồ A0 do thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến chân không của các tổ máy.

Trước đó, năm 2023, sau quý 2 lãi gần 22 tỷ đồng, NBP đã thua lỗ trở lại trong quý 3 với mức lỗ sau thuế 2,4 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhận quyết định xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn từ Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, sau quá trình kiểm tra trong giao đoạn kéo dài từ năm 2021 đến 2023.

Cụ thể, Nhiệt điện Ninh Bình bị xử phạt hành chính gần 810 triệu đồng do hàng loạt vi phạm như khai thiếu thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2022, lập hóa đơn không đúng thời điểm, dẫn đến chậm trễ trong thực hiện nghĩa vụ thuế, và vi phạm nhiều lần.

Công ty được yêu cầu khắc phục bằng cách nộp bổ sung số tiền truy thu thuế GTGT gần 3,2 tỷ đồng và tiền chậm nộp thuế hơn 648 triệu đồng. Tổng số tiền truy thu, phạt và chậm nộp thuế đối với Nhiệt điện Ninh Bình lên đến gần 4,7 tỷ đồng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/9/2024.