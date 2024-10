Vi phạm thuế, Hawee M&E bị phạt và truy thu hơn 11 tỷ đồng

Cụ thể, theo thông tin trên VietnamFinace, Hawee M&E điều chỉnh sai chỉ tiêu 37, 38 đối với một số tờ khai điều chỉnh trong kỳ. Công ty kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hoá dịch vụ mua vào đối với các hoá đơn mua vào của các đơn vị cơ quan thuế có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.



Ngoài ra, Hawee M&E kê khai doanh thu sai chỉ tiêu trên tờ khai, không phân bổ thuế GTGT cho doanh thu không chịu thuế. Công ty vi phạm về xác định doanh thu thuế suất 0%, doanh thu không chịu thuế và doanh thu không tính thuế.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, trong công tác hạch toán chi phí khấu trừ thuế TNDN cũng ghi nhận còn nhiều tồn tại. Công ty hạch toán chi phí đối bới các hoá đơn mua vào của các đơn vị cơ quan thuế có thông báo không hoạt động tại địa chỉ chỉ đã đăng ký, chí phí không có hoá đơn chứng từ đúng quy định, công ty hạch toán chi phí lãi vay giao dịch vượt mức khống chế.

Tổng số hoá đơn mua vào của doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh là 57 hoá đơn với 22 doanh nghiệp, tổng số tiền mua hàng là 1,8 tỷ đồng, thuế GTGT là 185 triệu đồng. Cùng với đó là 4 hoá đơn có thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh phát hành sau thời điểm cơ quan thuế ra thông báo.

Khi tra cứu hoá đơn mua vào theo các gói rủi ro Cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp phát hiện Hawee M&E sử dụng 92 hoá đơn của 30 doanh nghiệp đã được kết luận là các doanh nghiệp bán hoá đơn theo bản án số 115/2023/HS-PT của TAND tỉnh Phú Thọ. Tổng giá trị tiền hàng mua vào là 1,1 tỷ đồng, thuế GTGT là 101 triệu đồng. Công ty còn vi phạm về khấu trừ thuế TNCN khi khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đối với các cá nhân có hợp đồng lao động thời vụ.

Qua đó, Cục thuế TP Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính đối với Hawee M&E tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng, trong đó, phạt do khai sai là 2,13 tỷ đồng, phạt do sử dụng hoá đơn không hợp pháp 168 triệu đồng.

Công ty cổ phần Hawee Cơ điện bị yêu cầu truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN tăng thêm qua thanh tra là 10,7 tỷ đồng. Cùng với đó số tiền chậm nộp tính đến ngày 17/9/2024 là 221 triệu đồng.