Không cần thẻ, quét mã QR rút tiền ATM như thế nào?

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa phối hợp các ngân hàng thành viên ra mắt dịch vụ VietQRCash.

Nhằm tiếp tục triển khai hoàn thiện hạ tầng số hóa với VietQR trên cơ sở triển khai Quyết định 810/QĐ-NHNN ngày 11/05/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, NAPAS đã phối hợp các ngân hàng thành viên hoàn thiện phát triển dịch vụ rút tiền qua ATM liên thông giữa các ngân hàng bằng mã VietQR (tên dịch vụ VietQRCash).



Tại giai đoạn đầu triển khai dịch vụ, khách hàng có thẻ NAPAS và sử dụng ứng dụng mobile banking của 8 ngân hàng gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, Saigonbank, Sacombank, NCB và Nam A Bank có thể thực hiện rút tiền trên hệ thống ATM của 6/8 ngân hàng (hiện chưa bao gồm ATM của ngân hàng NCB và NAM A BANK) thông qua phương thức quét mã VietQR mà không cần mang theo thẻ vật lý.



Giao dịch rút tiền được thực hiện đơn giản, nhanh chóng. Khách hàng chỉ cần truy cập ứng dụng thanh toán của các ngân hàng (mobile app) để quét mã QR hiển thị trên màn hình ATM. Sau khi chọn loại thẻ (trong trường hợp có nhiều thẻ), khách hàng có thể lựa chọn số tiền cần rút trên mobile app của ngân hàng hoặc trên ATM và hoàn thành bước xác thực. Hạn mức và phí giao dịch tương tự như quy định hiện nay đối với giao dịch rút tiền trên ATM bằng thẻ NAPAS. Tổng số lượng ATM của các ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ VietQRCash chiếm hơn 60% tổng số lượng ATM hiện có trên thị trường sẽ là điều kiện thuận lợi giúp khách hàng gia tăng trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ mới.

Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Quang Minh - tổng giám đốc NAPAS - cho biết với VietQRCash, người dùng không cần phải mang theo thẻ NAPAS vẫn có thể thực hiện rút tiền liên ngân hàng trên ATM của các ngân hàng khác, thay vì chỉ giao dịch trong phạm vi của từng ngân hàng như trước đây.

Sau khi hoàn thành triển khai thí điểm với 8 ngân hàng đầu tiên, NAPAS sẵn sàng mở rộng kết nối dịch vụ VietQRCash ra toàn thị trường ngay trong năm nay, qua đó góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số, đáp ứng nhu cầu thanh toán của mọi người dân và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của đất nước.

Để dịch vụ rút tiền bằng QRCode được hiệu quả, an toàn, thuận tiện cho khách hàng, ông Tuyên đề nghị NAPAS, các ngân hàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung vào công tác chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng số hóa, đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán; tăng cường kết nối, thiết lập hệ sinh thái thanh toán số trong các ngành, lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội.

Đồng thời, NAPAS và các ngân hàng cần tuân thủ các quy định về hoạt động thanh toán cũng như yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn bảo mật, an toàn thông tin; có biện pháp phòng ngừa rủi ro và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Tiêu chuẩn VietQR do NAPAS triển khai lần đầu tiên được ra mắt vào tháng 6/2021. Theo đó, VietQR được xây dựng dựa trên bộ tiêu chuẩn cơ sở QR Code do NHNN ban hành để áp dụng chung cho toàn thị trường, nhằm kết nối chuyển mạch các giao dịch thanh toán và chuyển tiền bằng mã QR giữa các Ngân hàng, Trung gian thanh toán qua hệ thống NAPAS.

Đến nay, cùng với thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người dân ngày càng tăng lên, đặc biệt sau giai đoạn dịch Covid-19 ở nước ta, phương thức chuyển tiền/thanh toán bằng quét mã QR đang được nhiều khách hàng ưa chuộng và quen thuộc sử dụng trong chi tiêu, thanh toán hàng ngày bởi sự nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Thông thường, quy trình rút tiền bằng mã QR tại các cây ATM được thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Đến cây ATM và chọn chức năng Cardless. Bước 2: Khách hàng chọn chức năng “Rút tiền bằng mã”. Bước 3: Thực hiện nhập mã rút tiền 1, mã rút tiền 2 theo yêu cầu của hệ thống. Bước 4: Nhập số tiền cần rút và nhấn mục xác nhận.