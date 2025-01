Unico Vina trúng gói thuê 3 cần cầu TST của Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

Quyết định 182/QĐ-SPH ngày 31/12/2024 phê duyệt cho Công ty CP Unico Vina trúng Gói thầu số 01A: Thuê thiết bị 03 cần cẩu STS phục vụ khai thác hàng container tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước. Nguồn MSC

Nguồn MSC Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ông Lê Văn Hóa - Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước đã ký Quyết định 182/QĐ-SPH ngày 31/12/2024 phê duyệt cho Công ty CP Unico Vina trúng Gói thầu số 01A: Thuê thiết bị 03 cần cẩu STS phục vụ khai thác hàng container tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước với giá 7,92 tỷ đồng (giá gói thầu 9,139 tỷ đồng).

Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng tên, được Công ty CP Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước phê duyệt tại Quyết định 111/QĐ-SPH ngày 22/10/2024 với tổng mức đầu tư 9,139 tỷ đồng. Gói thầu được phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 112/QĐ-SPH ngày 24/10, Công ty CP Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước đăng tải ngày 25/10; đóng mở thầu ngày 11/112024.

Gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ; nguồn vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hình thức dự thầu không qua mạng, địa điểm nhận hồ sơ dự thầu tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (D10C đường D3 Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM).

Theo Biên bản mở hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia ngày 11/11. Gói thầu trên có Công ty CP Unico Vina địa chỉ tại 199 Điện Biên Phủ, phường 15 quận Bình Thạnh, TP HCM nộp hồ sơ dự thầu theo đúng quy định.

Theo quyết định trúng thầu, Công ty CP Unico Vina sẽ cho thuê thiết bị 03 cần cẩu STS phục vụ khai thác hàng container với đơn giá đối với phần giá thuê cố định hàng tháng (áp dụng cho mức sản lượng nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 move đối với Container): 600.000.000 đồng/ tháng/ 3 cẩu; Đơn giá đối với phần thuê lũy tiến hàng tháng (áp dụng mức sản lượng trên 5.000 move): 80.000 đồng/move; Loại hình hợp đồng theo đơn giá cố định; thời gian bàn giao trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng; Thời gian thuê thiết bị là 10 năm, được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực tới ngày kết thúc hiệu lực hợp đồng thuê dịch vụ.

Công ty CP Unico Vina có địa chỉ tại phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM; thành lập năm 2010; người đại diện pháp luật Nguyễn Đức Giang. Nhà thầu được phê duyệt trên trên mạng đấu thầu tháng 8/2014 đến 31/12/2024 được ghi nhận đã tham gia và trúng 127/185 gói thầu, trượt 39 gói, 15 gói chưa có kết quả, 4 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả độc lập lẫn liên danh hơn 2.023 tỷ đồng (với hơn 2,628 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 1.320 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 703,249 tỷ đồng bao gồm tổng giá trị của các thành viên liên danh.

Là khách hàng của một số bên mời thầu như: Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ; Nhà máy in tiền Quốc gia; Công ty CP Cảng Sài Gòn...

Hiện, nhà thầu đang chờ kết quả gói Mua sắm các loại xe nâng thuộc KHLCNT Các gói thầu liên quan đến thiết bị sản xuất của dự án NH.09B do Nhà máy in tiền Quốc Gia làm chủ đầu tư.

Trước đó (20/12/2024), Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã phê duyệt Quyết định 257/QĐ-HĐQT cho Công ty CP Unico Vina trúng gói GT4: Cung cấp và lắp đặt cần trục quay đa năng thuộc KHLCNT Dự án Đầu tư cần trục quay đa năng trên bến số 1 - cảng Quy Nhơn với giá 169,8 tỷ đồng (giá gói thầu 175,587 tỷ đồng). Tại gói thầu Liên danh Công ty TNHH L&D Auto + Công ty Cổ phần Máy xây dựng PLC trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong Hồ sơ mời thầu; Công ty CP kết cấu thép và Thiết bị nâng Việt Nam trượt do không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT.

Trong tháng 10/2024, nhà thầu trúng liên 3 gói thầu (Gói 06: Mua sắm ruy băng mực in số; Gói 04: Mua sắm chỉ may CM01; Gói 02: Mua sắm bìa hộ chiếu) tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng do Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ làm chủ đầu tư....