Cận cảnh giống gà tiến vua hút khách nước ngoài mua biếu Tết

Theo nguồn tin trên Báo Dân Việt, những ngày gần Tết Nguyên đán 2025, anh Giang Lê Hân ở Đông Tảo, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) tất bật tiếp khách mua gà Đông Tảo. Ảnh: Dân Việt Từ thời phong kiến, chỉ vua chúa mới được thưởng thức loại đặc sản này, do vậy gà Đông Tảo còn có tên gọi gà tiến vua. Ảnh: Báo dân tộc & miền núi Đáng chú ý, trang trại của anh Lê Hân đón nhiều khách từ Đài Loan, Nhật Bản bay sang mua gà Đông Tảo làm quà biếu Tết đối tác tại Việt Nam. Ảnh: Dân Việt Đến trang trại, khách nước ngoài không khỏi bất ngờ bởi cặp chân to, đều đẹp rất đặc trưng. Ảnh: Dân Việt Tại trang trại của anh Lê Hân, gà Đông Tảo chân to loại hàng biếu giá trên 5 triệu đồng/con, còn lại hàng trung tầm 2-3 triệu đồng/con. Ảnh: Dân ViệtGiá gà Đông Tảo đắt đỏ như vậy bởi nhiều lý do đặc biệt. Đây là giống gà bản địa, được nuôi chủ yếu ở một số vùng nhất định, đặc biệt là ở xã Đông Tảo (Khoái Châu, Hưng Yên). Ảnh: TTXVN Bên cạnh đó, gà Đông Tảo có thời gian nuôi lâu hơn so với các giống gà khác. Ảnh: Facebook Thông thường, để gà Đông Tảo đạt trọng lượng và chất lượng tốt nhất, cần khoảng 10–12 tháng, trong khi gà thường chỉ mất 5–6 tháng để trưởng thành. Ảnh: Internet Gà Đông Tảo cũng yêu cầu chế độ chăm sóc nghiêm ngặt, bao gồm thức ăn đặc biệt và điều kiện nuôi dưỡng tốt. Điều này đẩy chi phí sản xuất cao hơn so với các giống gà khác. Ảnh: FB Hoàng Thu Hiền Thịt gà Đông Tảo được đánh giá là ngon và bổ dưỡng hơn các loại gà thông thường, có độ dai, ngọt, và đặc biệt là hương vị rất riêng biệt. Ảnh: Vietnamnet

