Bình Thuận: Gói thầu nâng cấp đường nội đồng tại Đức Tài về tay Cty Ngọc Công

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), Dự án “Nâng cấp đường GTNĐ kênh VX12-Thủy lợi Tà Pao (Kênh N4, N5, Trạm bơm Đức Tài), thị trấn Đức Tài” có tổng mức đầu tư hơn 2,702 tỷ đồng, được UBND huyện Đức Linh phê duyệt tại Quyết định số 6177/QĐ-UBND ngày 04/12/2024; nguồn vốn thực hiện từ Vốn hỗ trợ sản xuất lúa.

Ngày 6/12/2024, UBND huyện Đức Linh tiếp tục ban hành Quyết định số 6209/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án nêu trên; Dự án có 4 gói thầu liên kết và giao cho Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Theo đó, Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) có giá 2,278 tỷ đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng từ ngày 10/12/2024 đến ngày 24/12/2024; do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh làm bên mời thầu và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số 6235/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND huyện Đức Linh)

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 24/12/2024, gói thầu chỉ duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Vận tải Ngọc Công tham gia dự thầu với giá 2,156 tỷ đồng

Sau thời gian xét thầu, ngày 03/01/2025, UBND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số KQ2400564169_2501031534 phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Vận tải Ngọc Công trúng thầu với giá 2,156 tỷ đồng, thực hiện 120 ngày.

Trích văn bản Quyết định số KQ2400564169_2501031534 phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Vận tải Ngọc Công trúng thầu (Nguồn MSC)

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Vận tải Ngọc Công có địa chỉ tại Ấp Hưng Bình, Quốc Lộ 1A, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2018 đến nay, công ty đã tham gia khoảng 30 gói thầu, trong đó đã trúng 29 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 62,431 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh).

Trong lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Vận tải Ngọc Công tham chủ yếu dự và trúng các gói thầu của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Riêng tại tỉnh Bình Thuận, trong năm 2024 Công ty đã tham gia 6 gói và trúng 5 gói thầu. Gần đây nhất là:

Gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công), thuộc Dự toán mua sắm “Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công)”; Ngày 02/12/2024, UBND huyện Đức Linh đã ban hành Quyết định 6148/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Vận tải Ngọc Công trúng thầu với giá 1,175 tỷ đồng (giá gói thầu 1,185 tỷ đồng), thực hiện trong 120 ngày.

Trích văn bản Quyết định 6148/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Vận tải Ngọc Công trúng thầu (Nguồn MSC)

Gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công), thuộc Dự án “Đường GTNT xã Đông Hà tuyến đường số 713 đến nhà máy nước (nối dài)”; Ngày 22/10/2024, UBND huyện Đức Linh đã ban hành Quyết định 5245/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Vận tải Ngọc Công trúng thầu với giá 2,310 tỷ đồng (giá gói thầu 2,350 tỷ đồng), thực hiện trong 120 ngày

Gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc dự án “Đường giao thông thôn Nam Hà, xã Đông Hà”; Ngày 22/10/2024, UBND huyện Đức Linh đã ban hành Quyết định 5244/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Vận tải Ngọc Công trúng thầu với giá 1,009 tỷ đồng (giá gói thầu 1,029 tỷ đồng), thực hiện trong 90 ngày

Gói thầu số 02: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc dự án “Sửa chữa đường 30/4 (từ đường vành đai vào khu đô thị Đức Tài)”; Ngày 29/08/2024, UBND huyện Đức Linh đã ban hành Quyết định số 3899/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Vận tải Ngọc Công trúng thầu với giá 1,440 tỷ đồng (giá gói thầu 1,461 tỷ đồng), thực hiện trong 120 ngày