Vượt qua 4 đối thủ, Cty thoát nước đô thị TP HCM trúng gói thầu gần 29 tỷ

Vượt qua 4 đối thủ, trúng thầu

Theo Quyết định số KQ2400544624_2501101531, ngày 10/1/2025, của Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức, gói thầu số 3: Công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng Trạm xử lý nước /thải khu tái định cư 17,3ha có giá 37,761 tỷ đồng; hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi; loại hợp đồng đơn giá cố định.

Một phần Quyết định số KQ2400544624_2501101531. Nguồn MSC.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP HCM (Công ty thoát nước đô thị TP HCM); với giá trúng thầu 28,748 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu 1.826 ngày (từ ngày 15/01/2025 đến 14/01/2030).

Tại gói thầu trên, Công ty TNHH thiết kế giám sát thi công xây dựng An Thịnh (Công ty An Thịnh) đảm nhận bên mời thầu. Từ năm 2021 đến nay, đây là gói thầu thứ 3 Công ty thoát nước đô thị TP HCM được công khai trúng thầu tại các gói thầu do Công ty An Thịnh đảm nhận bên mời thầu; với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) trên 108,575 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/12/2024, Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức có quyết định số 184/QĐ-PTHT phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu số 3. Đến ngày 24/12/2024, đã hoàn thành mở, đóng thầu.

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT), tại gói thầu số 3, còn có Công ty cổ phần Vận hành Bảo trì và Đầu tư OMI dự thầu với giá 20,353 tỷ đồng, nhưng trượt thầu do T-HSDT không đạt về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Cụ thể, tại kế hoạch thực hiện tổng thể: Nhà thầu không trình bày phương án bố trí phương tiện, thiết bị phục vụ cho các công tác quản lý, bảo trì/bảo dưỡng công trình.

Đối với Mục mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ: Nhà thầu không đề xuất các tiêu chuẩn áp dụng để thực hiện gói thầu theo quy định. Với Mục biện pháp bảo đảm an toàn lao động: Nhà thầu có đề xuất các biện pháp bảo đảm an toàn lao động nhưng không phân công trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách đảm bảo an toàn lao động khi tham gia tuần tra, thi công các hạng mục công việc thuộc gói thầu.

Ngoài ra, còn có Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Fortune tham dự thầu với giá 28,884 tỷ đồng; Nhà thầu xếp hạng V, không đánh giá. Do đánh giá theo qui trình 2, nhà thầu xếp hạng II được đánh giá đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT.

Liên danh Công ty TNHH Tân Thuận Phong - Công ty CP Môi trường CTCenvi dự thầu với giá 34,536 tỷ đồng; Nhà thầu xếp hạng IV, không đánh giá. Do đánh giá theo qui trình 2, nhà thầu xếp hạng II được đánh giá đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT.

Công ty TNHH Dịch vụ và Môi trường Trọng Hiếu dự thầu với giá 35,094 tỷ đồng; Nhà thầu xếp hạng V, không đánh giá. Do đánh giá theo qui trình 2, nhà thầu xếp hạng II được đánh giá đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT.

Liên tiếp trúng thầu

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP HCM được thành lập ngày 16/8/2010; có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM; do ông Nguyễn Hữu Phán là người đại diện pháp luật; ngành nghề chính thoát nước và xử lý nước thải.

Trụ sở Công ty thoát nước đô thị TP HCM. Ảnh IT

Doanh nghiệp tham gia đấu thầu ngày 31/12/2014, đến ngày 10/1/2025, đã tham gia 76 gói thầu, trong đó trúng 39 gói, trượt 29 gói, 7 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 5.137.062.220.551 đồng.

Trong đó, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh 1.493.495.368.735 đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu của tất cả các thành viên liên danh).

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ tháng 12/2024 đến 10/1/2025, Công ty thoát nước đô thị TP HCM đã tham dự và trúng 4 gói thầu (bao gồm liên danh); với tổng giá trị trên 38,651 tỷ đồng.

Gần nhất (20/12/2024), Công ty đã liên danh cùng Công ty CP công trình giao thông Sài Gòn tham dự và trúng gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công: 252.991.999đ), thuộc dự án: Xây dựng thoát nước chống ngập úng khu dân cư dọc theo tuyến đường số 7; với giá trúng thầu 8,719 tỷ đồng.

Gói thầu Xây lắp trên do BQLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi làm chủ đầu tư; địa điểm thực hiện dự án tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM; thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày (theo Quyết định số 6237/QĐ-BQL ngày 20/12/2024).