Khối tài sản của đại gia vừa trở thành cố vấn Bamboo Airways

CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa thông báo ông Dương Công Minh đã trở thành Cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị (HĐQT) của hãng.

Quyết định được đưa ra chỉ ít ngày sau khi HĐQT Bamboo Airways được kiện toàn bằng loạt nhân sự mới và bầu ra chủ tịch mới là ông Nguyễn Ngọc Trọng.

Ông Dương Công Minh vừa trở thành cố vấn của Bamboo Airways. Ảnh: Anninhthudo

Sinh năm 1961, ông Dương Công Minh là một doanh nhân kỳ cựu có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và bất động sản. Ông Dương Công Minh là nhà sáng lập và lãnh đạo cấp cao của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn tên tuổi như CTCP Him Lam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)...

Ông Dương Công Minh còn được mọi người biết đến với tên gọi “ Minh Him Lam ” do ông đã dành phần lớn cuộc đời và sự nghiệp của mình cho “đứa con đẻ” là tập đoàn Him Lam. Him Lam nổi danh là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, ông Dương Công Minh giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và trực tiếp nắm giữ hơn 62,5 triệu cổ phiếu STB.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 16/8, khối tài sản của ông Dương Công Minh trực tiếp nắm giữ có giá trị tương đương khoảng 1.600 tỷ đồng. Trong danh sách người giàu thị trường chứng khoán Việt, ông Dương Công Minh đang xếp thứ 99.

Ngoài ra, ông Dương Công Minh còn là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt; chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dụng cụ thể thao Bảo Long; chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Liên Việt Holdings; chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Xín Mần.