Hoài Đức (Hà Nội): La Liệt biệt thự “triệu đô” bỏ hoang, hạ tầng xuống cấp

KĐT Lideco

Dự án Khu đô thị Lideco do Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư tọa lạc thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, cửa ngõ khu vực Tây Hà Nội.

Nằm trên đường 32, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức (Hà Nội), dự án Khu đô thị Lideco do Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư có quy mô 38,23ha với tổng mức đầu tư 781 tỷ đồng, gồm hàng trăm biệt thự (song lập và đơn lập), nhà liền kề được thiết kế theo phong cách châu Âu. Dự án được khởi công xây dựng vào năm 2007, nhưng sau hơn chục năm khu đô thị này vẫn dở dang. Đa số các căn biệt thự tại khu đô thị này mới chỉ xong phần thô, để hoang hóa, không có người ở.

Tổng thể không gian khu đô thị được chia thành 2 đơn vị ở nằm về hai phía của trục đường chính 31m. Phân khu thứ nhất nằm ở phía Đông chủ yếu bố trí các nhà biệt thự song lập, nhà liền kề và nhà liền kề có vườn, nhà ở, lô phố. Phân khu thứ hai nằm ở phía Tây cũng gồm các loại sản phẩm như trên. Điểm nổi bật là khu Tây có hồ nước lớn với đầy đủ khu hỗn hợp thể thao, giải trí, ăn uống, thương mại, hành chính…

Theo khảo sát, hiện các căn biệt thự tại dự án Khu đô thị Lideco có giá bán dao động từ 80 - 130 triệu đồng/m2, tương đương từ 13 - 30 tỷ đồng mỗi căn, tùy vị trí.

KĐT Nam An Khánh

Tương tự, cũng trên địa bàn huyện Hoài Đức, Khu đô thị Nam An Khánh thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng có quy mô 288,8ha, trong đó 15,3ha trong dự án khu vực xã An Khánh được quy hoạch làm khu dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi đất.

Khu đô thị này được cấp phép đầu tư năm 2004 với hàng trăm căn biệt thự và dự kiến hoàn thành vào năm 2009, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Đặc biệt, trong Khu đô thị này nhiều biệt thự, nhà liền kề đã được xây dựng xong phần thô nhiều năm nay nhưng vẫn bỏ hoang, xuống cấp, lãng phí.

Khu biệt thự thấp tầng nằm trong Khu đô thị Nam An Khánh do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) làm chủ đầu tư. Tại cuối quý IV/2022, Sudico ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Khu đô thị Nam An Khánh là 3.638 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT Sudico vừa phê duyệt phương pháp góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Đức Trí. Theo đó, Sudico là bên đồng ý nhận, và Công ty Đức Trí là bên đồng ý góp vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Sudico, thực hiện kinh doanh tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh và không giới hạn các mục đích khác tùy theo nhu cầu vốn của Sudico.

Giá trị vốn góp dự kiến là 880 tỷ đồng, việc hợp tác dự kiến góp vốn từng lần theo đề nghị của Sudico, thời hạn góp vốn hợp tác là 12 tháng kể từ ngày chuyển vốn góp lần đầu tiên.

KĐT Thiên đường Bảo Sơn

Khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn do Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư từng được coi là “cơn sốt” với giới đầu tư bất động sản và những người có nhu cầu nhà ở cao cấp nhiều năm về trước.

Dự án Khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn là một phần trong tổng thể dự án xây dựng, phát triển khu đô thị mới tại An Khánh, Hà Nội. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD. Công trình gồm các khối văn phòng thương mại cao tầng, nhà ở cao tầng, bệnh viện, bách hóa, trường học, sân golf, khu vực vườn cây, hồ nước…

Khu biệt thự Thiên đường Bảo Sơn là một trong hai dự án cùng với Công viên giải trí Thiên đường Bảo Sơn do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư đã hoàn thiện và đi vào hoạt động từ năm 2008. Tuy nhiên, nhiều năm nay vẫn thưa vắng người ở.

Khu biệt thự Hoa Phượng

Cùng chung số phận, khu biệt thự Hoa Phượng cũng “nằm im bất động” bên cạnh Khu đô thị Nam An Khánh và Thiên đường Bảo Sơn.

Được biết, Khu biệt thự Hoa Phượng do 3 công ty bao gồm Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển Công nghệ AVN, Công ty Kinh doanh Vật tư Thiết bị và Công ty CP Lý Hùng làm chủ đầu tư. Mỗi công ty đầu tư một lô trong 3 lô đất của dự án.

Dù đã triển khai hơn một thập kỷ, đến nay hàng loạt căn biệt thự tại dự án Khu biệt thự Hoa Phượng vẫn chưa hoàn thiện, số lượng căn biệt thự được hoàn thiện, đưa vào sử dụng là rất ít.

Khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng nằm ở Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) được xây dựng với 100% sản phẩm là biệt thự nhà vườn, song lập. Tổng diện tích của khu biệt thự là 84.499m2 với quy mô 147 căn 3 tầng. Tuy nhiên, dù đã triển khai hơn một thập kỷ, đến nay hàng loạt căn biệt thự tại dự án Khu biệt thự Hoa Phượng vẫn chưa hoàn thiện, nhếch nhác, số lượng căn biệt thự được hoàn thiện, đưa vào sử dụng là rất ít.