Lộ danh tính người đàn ông được thiên nhiên ướp xác 130.000 năm

Hóa thạch của người đàn ông được thiên nhiên ướp xác 130.000 năm này được các nhà khoa học đặt tên là Altamura Man. Do sự kết tinh của khoáng chất trong hầm mỏ trong hơn 130.000 năm nên thi hài người đàn ông trên trông giống như nằm giữa hàng vạn cụm san hô. Hóa thạch Altamura Man nằm ở vị trí rất khó tiếp cận, phải di chuyển qua những khe nứt hẹp dưới lòng đất suốt 20 phút nên đến nay giới chuyên gia vẫn chưa thể đưa nó lên mặt đất. Thông qua một loạt nghiên cứu và kiểm tra, các chuyên gia xác định Altamura Man là một người Neanderthal. Đây là một trong những hài cốt của người Neanderthal được bảo quản tốt nhất. Có lẽ ban đầu, nếu ai nhìn thấy dáng vẻ của Altamura Man đều phải bịt miệng và chạy ra ngoài bởi bộ dạng vô cùng đáng sợ. Nghiên cứu năm 2016 dựa vào phân tích ADN xương vai đã xác định Altamura Man là người Neanderthal sống cách đây 130.000 - 172.000 năm. Nhóm nghiên cứu của Moggi-Cecchi phát hiện thêm một số thông tin về hàm răng của người này dựa vào ảnh chụp, video và ảnh X-quang. Giống những người Neanderthal khác, răng cửa của Altamura Man lớn hơn răng của người hiện đại nhưng răng hàm lại có kích thước tương đương. Trước hết, bộ hàm với một số phần mềm được bảo quản nguyên vẹn còn tiết lộ bệnh nướu răng và tình trạng vôi răng mà người đàn ông mắc phải. Hàm của người Neanderthal rộng hơn, cằm không nhô ra như thường thấy ở con người ngày nay. Phân tích vết mòn và cao răng trên các răng khác cung cấp cho các nhà khoa học thêm thông tin về chế độ ăn của người Neanderthal và cách họ sử dụng răng cho những hoạt động khác ngoài ăn. Altamura Man được cho là đã ngã xuống một hố sâu do không nhìn thấy nó. Sự cố này khiến ông tìm được lối thoát hoặc có người tới cứu giúp nên đã tử vong vì đói khát trong hố sâu - một cái chết đau đớn. Được phân biệt bởi khung xương to cao vững chắc và cặp lông mày rậm, người Neanderthal trông khá giống chúng ta và sống tập trung ở nhiều vùng trên lục địa châu Âu trong hơn 300.000 năm. Người Neanderthal là nhóm người kiên cường. Họ tồn tại lâu hơn khoảng 200.000 năm so với chúng ta, loài người hiện đại (Homo sapiens). Các bằng chứng về sự tồn tại của họ đã biến mất vào khoảng 28.000 năm trước - cho chúng ta một ước tính về thời điểm có thể là lúc họ bị tuyệt chủng. >>>Xem thêm video:Nhiễm sắc thể Y đang dần biến mất, đàn ông sẽ tuyệt chủng?

Hóa thạch của người đàn ông được thiên nhiên ướp xác 130.000 năm này được các nhà khoa học đặt tên là Altamura Man. Do sự kết tinh của khoáng chất trong hầm mỏ trong hơn 130.000 năm nên thi hài người đàn ông trên trông giống như nằm giữa hàng vạn cụm san hô. Hóa thạch Altamura Man nằm ở vị trí rất khó tiếp cận, phải di chuyển qua những khe nứt hẹp dưới lòng đất suốt 20 phút nên đến nay giới chuyên gia vẫn chưa thể đưa nó lên mặt đất. Thông qua một loạt nghiên cứu và kiểm tra, các chuyên gia xác định Altamura Man là một người Neanderthal. Đây là một trong những hài cốt của người Neanderthal được bảo quản tốt nhất. Có lẽ ban đầu, nếu ai nhìn thấy dáng vẻ của Altamura Man đều phải bịt miệng và chạy ra ngoài bởi bộ dạng vô cùng đáng sợ. Nghiên cứu năm 2016 dựa vào phân tích ADN xương vai đã xác định Altamura Man là người Neanderthal sống cách đây 130.000 - 172.000 năm. Nhóm nghiên cứu của Moggi-Cecchi phát hiện thêm một số thông tin về hàm răng của người này dựa vào ảnh chụp, video và ảnh X-quang. Giống những người Neanderthal khác, răng cửa của Altamura Man lớn hơn răng của người hiện đại nhưng răng hàm lại có kích thước tương đương. Trước hết, bộ hàm với một số phần mềm được bảo quản nguyên vẹn còn tiết lộ bệnh nướu răng và tình trạng vôi răng mà người đàn ông mắc phải. Hàm của người Neanderthal rộng hơn, cằm không nhô ra như thường thấy ở con người ngày nay. Phân tích vết mòn và cao răng trên các răng khác cung cấp cho các nhà khoa học thêm thông tin về chế độ ăn của người Neanderthal và cách họ sử dụng răng cho những hoạt động khác ngoài ăn. Altamura Man được cho là đã ngã xuống một hố sâu do không nhìn thấy nó. Sự cố này khiến ông tìm được lối thoát hoặc có người tới cứu giúp nên đã tử vong vì đói khát trong hố sâu - một cái chết đau đớn. Được phân biệt bởi khung xương to cao vững chắc và cặp lông mày rậm, người Neanderthal trông khá giống chúng ta và sống tập trung ở nhiều vùng trên lục địa châu Âu trong hơn 300.000 năm. Người Neanderthal là nhóm người kiên cường. Họ tồn tại lâu hơn khoảng 200.000 năm so với chúng ta, loài người hiện đại (Homo sapiens). Các bằng chứng về sự tồn tại của họ đã biến mất vào khoảng 28.000 năm trước - cho chúng ta một ước tính về thời điểm có thể là lúc họ bị tuyệt chủng. >>>Xem thêm video: Nhiễm sắc thể Y đang dần biến mất, đàn ông sẽ tuyệt chủng?