Chồng trổ tài cắt tóc mái cho vợ, tạo ra... cái kết đắng ngắt

Ngày 11/3 vừa qua, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao sự việc về một người đàn ông sống ở tỉnh Hà Nam xung phong cắt tóc mái cho vợ mình. Sau khi xem video, nhiều cư dân mạng bật cười bình luận: “Chắc hẳn anh chồng đã lên kế hoạch trả thù vợ mình”. Được biết, người vợ muốn chồng chở đi cắt tóc mái nhưng anh lại lười không muốn đi và xung phong nói: “Chỉ vì ba cái chuyện cỏn con này mà phải tốn công tới tiệm cắt tóc sao. Thực ra, trước khi gặp em, anh từng học cắt tóc một thời gian. Anh cũng từng đứng ra cắt tóc cho khách rồi đấy”. Người vợ nghi ngờ nói: “Ồ vậy hả anh! Nhưng mà nhà mình không có dụng cụ nào để cắt tóc cả”. Người chồng đáp: “Chuyện này quá đơn giản, cứ để anh”. Sau một lúc lục lọi, anh tìm thấy một cái kéo nhỏ và một cái bát. Anh đội cái bát lên đầu vợ mình, sẵn sàng “bắt tay vào việc”. Thấy dụng cụ chồng chuẩn bị hành nghề, người vợ lo lắng hỏi: “Cái này liệu có làm được không đấy”. Anh chồng quả quyết trấn an vợ: “Em đừng lo! Anh nhất định sẽ làm em đẹp lên”. Nghe câu trả lời khẳng định của chồng, người vợ nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm. Cô đành nhắm mắt lại, phó thác mọi thứ cho chồng. Sau một lúc, cô mở mắt ra, nhìn thấy tóc mái vừa ngắn vừa không đều nên tỏ thái độ không hài lòng, liền nói với chồng: “Anh muốn tôi ra ngoài với bộ dạng này hả”. Người chồng thấy vậy vội vàng giải thích: “Có thể là do anh lâu ngày không cầm kéo nên chưa kịp thích ứng với kiểu tóc của em. Hay là để anh đổi cho em kiểu tóc ngắn mà anh tự tin cắt đẹp nhất nhá”. Nhìn mái tóc xấu xí trong gương, người vợ chỉ có thể bất lực tiếp tục nhắm mắt lại. Sau một lúc loay hoay, mái tóc đen dài của người vợ cũng biến thành tóc ngắn. Hài lòng với tay nghề của mình, người chồng đánh thức vợ đang ngủ say và hỏi vợ có hài lòng không? Người vợ nhìn mình trong gương, sửng sốt không nhận ra đó là ai. Cô tức giận quát chồng mình: “Rốt cuộc anh có biết cắt tóc không hả? Nếu biết thế này tôi đã không nhờ anh cắt rồi”. Nghe chồng nói vậy, người vợ từ từ mở mắt ra, nhìn cái đầu trọc của mình trong gương, trong lòng cảm thấy suy sụp ngay tức khắc. Cô tức giận nói không nên lời, nhắm mắt hối hận vì sao dễ dàng tin tưởng chồng mình đến vậy, trao mái tóc dài đen nhánh vào tay chồng để giờ nhận quả đầu trọc lóc. Với kiểu tóc này, cô lo lắng không biết làm sao để đi làm, còn đi đón con nữa.

