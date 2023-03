Honda City 2023 bản tiêu chuẩn giá rẻ sắp về Việt Nam có gì “hot“?

SV vốn là bản trang bị mới của dòng xe Honda City tại thị trường Ấn Độ. Sự xuất hiện của bản SV này giúp xe có giá "mềm" hơn, tiếp cận được nhiều khách hàng ở thị trường Ấn Độ hơn. Bên ngoài, Honda City SV 2023 mới sở hữu thiết kế khá giống với bản V và VX cao cấp hơn. Phần đầu xe sedan Honda City SV 2023 tại Ấn Độ cũng có lưới tản nhiệt với những nan nằm ngang bên trong... và đèn pha projector LED. Đèn pha nằm giữa 2 bóng đèn Halogen, được tách riêng với nhau bằng nẹp hình chữ "L". Ngoài ra, đèn pha còn được tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Trên cản trước xuất hiện hốc gió trung tâm cũng đi kèm nan nằm ngang như lưới tản nhiệt. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn không có đèn pha tự động bật/tắt và cảm biến ánh sáng. Ở hai góc cản trước của bản tiêu chuẩn cũng không có đèn sương mù trước. Một điểm khác biệt nữa của Honda City 2023 bản tiêu chuẩn so với các bản còn lại là vành la-zăng. Theo đó, bản tiêu chuẩn chỉ dùng vành thép có đường kính 15 inch với ốp la-zăng màu bạc. Thêm vào đó là anten vây cá trên nóc và tay nắm cửa/ốp gương ngoại thất sơn cùng màu thân xe. Gương chiếu hậu của xe có tính năng gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Đằng sau Honda City 2023 bản tiêu chuẩn vẫn là đèn hậu LED tương tự các bản cao cấp hơn. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn không có bộ khuếch tán gió thể thao như bản cao cấp nhất. Bên trong Honda City 2023 bản SV ở thị trường Ấn Độ là không gian nội thất phối 2 màu tương phản khá thanh lịch. Trong đó, ghế của xe được bọc bằng nỉ màu be. Là bản tiêu chuẩn nên Honda City SV 2023 chỉ được trang bị ở mức cơ bản như vô lăng chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng ở một bên...Bảng đồng hồ analog với màn hình nhỏ ở giữa Màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay có dây, hệ thống âm thanh 4 loa, cửa sổ đóng/mở tự động và chống kẹt bên ghế lái. Thêm vào đó là khởi động nút bấm, hệ thống điều hòa tự động với hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 và phấn hoa. Ghế sau của Honda City SV 2023 có bệ tì tay tích hợp 2 hộc đựng cốc... và cửa gió điều hòa. So với các bản cao cấp, Honda City SV 2023 thiếu những trang bị như ghế bọc da, tính năng kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây Tay nắm cửa mạ crôm bên trong, chìa khóa thông minh, lẫy chuyển số sau vô lăng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn đọc sách/rèm che nắng ở ghế sau và hệ thống đèn viền nội thất Một thiếu sót nữa của Honda City 2023 bản tiêu chuẩn chính là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing, camera cập lề Honda LaneWatch và phanh đĩa trên 4 bánh. Thay vào đó, bản SV này chỉ có 4 túi khí, phanh đĩa trước/phanh tang trống sau Camera lùi đa góc, cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp và móc ghế trẻ em. Trong khi đó, động cơ của Honda City 2023 bản tiêu chuẩn cũng là máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Ở bản tiêu chuẩn, động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và tiêu thụ lượng xăng trung bình 17,8 km/lít (khoảng 5,61 lít/100 km). Video: Chi tiết Honda City 2023 vừa ra mắt.

SV vốn là bản trang bị mới của dòng xe Honda City tại thị trường Ấn Độ. Sự xuất hiện của bản SV này giúp xe có giá "mềm" hơn, tiếp cận được nhiều khách hàng ở thị trường Ấn Độ hơn. Bên ngoài, Honda City SV 2023 mới sở hữu thiết kế khá giống với bản V và VX cao cấp hơn. Phần đầu xe sedan Honda City SV 2023 tại Ấn Độ cũng có lưới tản nhiệt với những nan nằm ngang bên trong... và đèn pha projector LED. Đèn pha nằm giữa 2 bóng đèn Halogen, được tách riêng với nhau bằng nẹp hình chữ "L". Ngoài ra, đèn pha còn được tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Trên cản trước xuất hiện hốc gió trung tâm cũng đi kèm nan nằm ngang như lưới tản nhiệt. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn không có đèn pha tự động bật/tắt và cảm biến ánh sáng. Ở hai góc cản trước của bản tiêu chuẩn cũng không có đèn sương mù trước. Một điểm khác biệt nữa của Honda City 2023 bản tiêu chuẩn so với các bản còn lại là vành la-zăng. Theo đó, bản tiêu chuẩn chỉ dùng vành thép có đường kính 15 inch với ốp la-zăng màu bạc. Thêm vào đó là anten vây cá trên nóc và tay nắm cửa/ốp gương ngoại thất sơn cùng màu thân xe. Gương chiếu hậu của xe có tính năng gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Đằng sau Honda City 2023 bản tiêu chuẩn vẫn là đèn hậu LED tương tự các bản cao cấp hơn. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn không có bộ khuếch tán gió thể thao như bản cao cấp nhất. Bên trong Honda City 2023 bản SV ở thị trường Ấn Độ là không gian nội thất phối 2 màu tương phản khá thanh lịch. Trong đó, ghế của xe được bọc bằng nỉ màu be. Là bản tiêu chuẩn nên Honda City SV 2023 chỉ được trang bị ở mức cơ bản như vô lăng chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng ở một bên...Bảng đồng hồ analog với màn hình nhỏ ở giữa Màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay có dây, hệ thống âm thanh 4 loa, cửa sổ đóng/mở tự động và chống kẹt bên ghế lái. Thêm vào đó là khởi động nút bấm, hệ thống điều hòa tự động với hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 và phấn hoa. Ghế sau của Honda City SV 2023 có bệ tì tay tích hợp 2 hộc đựng cốc... và cửa gió điều hòa. So với các bản cao cấp, Honda City SV 2023 thiếu những trang bị như ghế bọc da, tính năng kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây Tay nắm cửa mạ crôm bên trong, chìa khóa thông minh, lẫy chuyển số sau vô lăng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn đọc sách/rèm che nắng ở ghế sau và hệ thống đèn viền nội thất Một thiếu sót nữa của Honda City 2023 bản tiêu chuẩn chính là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing, camera cập lề Honda LaneWatch và phanh đĩa trên 4 bánh. Thay vào đó, bản SV này chỉ có 4 túi khí, phanh đĩa trước/phanh tang trống sau Camera lùi đa góc, cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp và móc ghế trẻ em. Trong khi đó, động cơ của Honda City 2023 bản tiêu chuẩn cũng là máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Ở bản tiêu chuẩn, động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và tiêu thụ lượng xăng trung bình 17,8 km/lít (khoảng 5,61 lít/100 km). Video: Chi tiết Honda City 2023 vừa ra mắt.