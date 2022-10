Ám ảnh khu biệt thự tiền tỷ Cầu Bươu hoang lạnh, cỏ dại "chôn vùi"

Khu đô thị mới Cầu Bươu có quy mô diện tích đất 215.650m2 do Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội (Hanhud) làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn các xã: Thanh Liệt, Tân Triều và Tả Thanh Oai của huyện Thanh Trì. Ảnh: Lối vào khu biệt thự ở Khu đô thị mới Cầu Bươu trên đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tuy nhiên, khu biệt thự tiền tỷ mới được xây thô tại Khu đô thị mới Cầu Bươu nhiều năm nay bị bỏ hoang, xung quanh bị cây xanh, cỏ dại “chôn vùi” vì không có người ở. Lối vào một số căn biệt thự hun hút, hoang lạnh, bị bịt kín bởi cây cối rậm rạp như ở trong rừng già, rác thải chất đống. Khuôn viên của một số căn biệt thự bỏ hoang tại đây được người dân quanh khu vực tận dụng làm nơi trồng rau, trồng chuối. Không ít căn biệt thự được chủ nhà quây tôn che kín bên trong và bỏ hoang từ lâu. Nỗi "ám ảnh" khi lần đầu nhìn thấy không gian bên ngoài các căn biệt thự như thế này. Bên cạnh đó, tại khu đô thị này, ngoài những căn biệt thự liền kề đã được đưa vào sử dụng thì vẫn còn khá nhiều căn mới xây dựng thô và để hoang. Cây cỏ dại mọc cao quá đầu người bao trùm các căn biệt thự bỏ hoang, các công trình xuống cấp nghiêm trọng khiến nơi đây đã trở thành “bãi đáp” của người nghiện ma túy. Bên trong nhiều biệt thự bỏ hoang tại Khu đô thị mới Cầu Bươu nhan nhản kim tiêm vứt la liệt giữa nền nhà, nhiều vỏ thuốc, bơm kim tiêm đã qua sử dụng nằm khuất sau đám cỏ. Mùi hôi thối, ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Biệt thự hoang phế ở Khu đô thị mới Cầu Bươu làm rợn chân người. Đầy rẫy bơm kim tiêm bỏ lại khắp khu biệt thự tiền tỷ tại Khu đô thị mới Cầu Bươu và trở thành nỗi ám ảnh của những người dân sống quanh khu vực trên. Được biết, trên website của Hanhud giới thiệu dự án Khu đô thị mới Cầu Bươu có tổng mức đầu tư hơn 1.475 tỷ đồng; các khu biệt thự 2,5 và 3 tầng (BT1 đến BT7) với tổng diện tích khoảng 28.749m2 được bố trí vào giữa khu đô thị, phía Bắc giáp công viên cây xanh. Thế nhưng, ghi nhận thực tế tại khu đô thị này đang xuất hiện một số công trình biệt thự có nhiều dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, không đúng theo mẫu đã được duyệt thiết kế so với trước đó. Một căn nhà biệt thự đã hoàn thiện đưa vào sử dụng với lối kiến trúc khác lạ, chiều cao bất thường vượt trội so với các căn hộ biệt thự cùng dãy. Quan sát bằng mắt thường có thể thấy công trình này xây dựng khác so với tổng thể các căn biệt thự khác. Hình ảnh hai công trình biệt thự tại dãy B1, B2 Khu đô thị mới Cầu Bươu khác với các căn biệt thự xung quanh. Cận cảnh một tòa “lâu đài” được xây dựng với chiều cao vượt trội, thi công theo lối kiến trúc mái vòm khác biệt so với các quy hoạch, kiến trúc chung của các khu.







Khu đô thị mới Cầu Bươu có quy mô diện tích đất 215.650m2 do Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội (Hanhud) làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn các xã: Thanh Liệt, Tân Triều và Tả Thanh Oai của huyện Thanh Trì. Ảnh: Lối vào khu biệt thự ở Khu đô thị mới Cầu Bươu trên đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tuy nhiên, khu biệt thự tiền tỷ mới được xây thô tại Khu đô thị mới Cầu Bươu nhiều năm nay bị bỏ hoang, xung quanh bị cây xanh, cỏ dại “chôn vùi” vì không có người ở. Lối vào một số căn biệt thự hun hút, hoang lạnh, bị bịt kín bởi cây cối rậm rạp như ở trong rừng già, rác thải chất đống. Khuôn viên của một số căn biệt thự bỏ hoang tại đây được người dân quanh khu vực tận dụng làm nơi trồng rau, trồng chuối. Không ít căn biệt thự được chủ nhà quây tôn che kín bên trong và bỏ hoang từ lâu. Nỗi "ám ảnh" khi lần đầu nhìn thấy không gian bên ngoài các căn biệt thự như thế này. Bên cạnh đó, tại khu đô thị này, ngoài những căn biệt thự liền kề đã được đưa vào sử dụng thì vẫn còn khá nhiều căn mới xây dựng thô và để hoang. Cây cỏ dại mọc cao quá đầu người bao trùm các căn biệt thự bỏ hoang, các công trình xuống cấp nghiêm trọng khiến nơi đây đã trở thành “bãi đáp” của người nghiện ma túy. Bên trong nhiều biệt thự bỏ hoang tại Khu đô thị mới Cầu Bươu nhan nhản kim tiêm vứt la liệt giữa nền nhà, nhiều vỏ thuốc, bơm kim tiêm đã qua sử dụng nằm khuất sau đám cỏ. Mùi hôi thối, ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Biệt thự hoang phế ở Khu đô thị mới Cầu Bươu làm rợn chân người. Đầy rẫy bơm kim tiêm bỏ lại khắp khu biệt thự tiền tỷ tại Khu đô thị mới Cầu Bươu và trở thành nỗi ám ảnh của những người dân sống quanh khu vực trên. Được biết, trên website của Hanhud giới thiệu dự án Khu đô thị mới Cầu Bươu có tổng mức đầu tư hơn 1.475 tỷ đồng; các khu biệt thự 2,5 và 3 tầng (BT1 đến BT7) với tổng diện tích khoảng 28.749m2 được bố trí vào giữa khu đô thị, phía Bắc giáp công viên cây xanh. Thế nhưng, ghi nhận thực tế tại khu đô thị này đang xuất hiện một số công trình biệt thự có nhiều dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, không đúng theo mẫu đã được duyệt thiết kế so với trước đó. Một căn nhà biệt thự đã hoàn thiện đưa vào sử dụng với lối kiến trúc khác lạ, chiều cao bất thường vượt trội so với các căn hộ biệt thự cùng dãy. Quan sát bằng mắt thường có thể thấy công trình này xây dựng khác so với tổng thể các căn biệt thự khác. Hình ảnh hai công trình biệt thự tại dãy B1, B2 Khu đô thị mới Cầu Bươu khác với các căn biệt thự xung quanh. Cận cảnh một tòa “lâu đài” được xây dựng với chiều cao vượt trội, thi công theo lối kiến trúc mái vòm khác biệt so với các quy hoạch, kiến trúc chung của các khu.