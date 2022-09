La liệt biệt thự Nam An Khánh hoang tàn... lãng phí tài nguyên đất

Khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) nằm cạnh Đại Lộ Thăng Long, cách trung tâm thành phố khoảng 10km, có quy mô 288,8ha, được cấp phép đầu tư năm 2004 với hàng trăm căn biệt thự và dự kiến hoàn thành vào năm 2009, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Ảnh: Cổng vào Khu đô thị Nam An Khánh trên đường đại lộ Thăng Long.

Khu biệt thự thấp tầng nằm trong Khu đô thị Nam An Khánh do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) làm chủ đầu tư từng được ví như thiên đường cuộc sống, đã xây dựng phần thô xong từ lâu nhưng tới nay vẫn vắng bóng người ở.

Các căn biệt thự ở đây gồm biệt thự nhà vườn, diện tích từ 210 - 383 m2, biệt thự đơn lập diện tích 355 - 1.201 m2 và biệt thự song lập có diện tích 281 - 681 m2. Sau nhiều năm không có người ở, cỏ cây dại mọc um tùm bịt kín lối qua lại.

Điểm chung của những căn biệt thự này đều mới chỉ xây xong phần thô rồi bỏ hoang nhiều năm. Phía bên ngoài, tường gạch đã bị xuống cấp theo thời gian, phủ đầy rêu mốc. Khung cảnh tại đây hoang phế, nhếch nhác, xuống cấp, không một bóng người.

Đường vào khu biệt thự này vắng bóng người ra vào, cỏ mọc um tùm hai bên lối đi.

Dù đã được hoàn thành thô, nhiều căn biệt thự tại khu thấp tầng ở Khu đô thị Nam An Khánh vẫn trong tình trạng "bất động" nhiều năm nay.

Dây leo chằng chịt, cỏ dại um tùm bao quanh những căn biệt thự bỏ không ở Khu đô thị Nam An Khánh.

Một số căn biệt thự bỏ hoang tại khu đô thị này được tận dụng làm chỗ ở tạm cho người lao động.

Nhiều căn biệt thự ở đây bỏ hoang đã lâu, trong khi đó số căn biệt thự có chủ nhân về ở chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Do bỏ hoang lâu ngày, nhiều khu vực đất trống trước các căn biệt thự trở thành nơi tập kết rác.

Phần lớn các căn biệt thự ở đây bị “bỏ quên” quá lâu nên cây leo, cỏ dại che lấp hết lối vào khiến khu đô thị trở nên hoang lạnh.

Không ít căn biệt thự được chủ nhà quây tôn che kín bên trong và bỏ hoang từ lâu.

Cận cảnh những biệt thự bị bỏ hoang, xi măng trơ mốc, đang xuống cấp trầm trọng.

Nỗi "ám ảnh" khi lần đầu nhìn thấy không gian khuôn viên bên ngoài các căn biệt thự như thế này.

Những dãy biệt thự “trơ gan cùng tuế nguyệt” nằm phơi sương gió, hoang tàn như phế tích, xuống cấp theo thời gian.

Lác đác các văn phòng tư vấn nhà đất trong khu biệt thự không còn hoạt động.

Dãy shophouse nằm ở vị trí trung tâm khu đô thị có khá nhiều văn phòng bất động sản thuê làm trụ sở... chờ đợi giao dịch.

Ngoài ra, nhiều căn biệt thự đã hoàn thiện nằm ở mặt đường lớn khu đô thị cũng trong tình trạng “cửa đóng then cài” và không có khách thuê kinh doanh.

Việc các khu biệt thự, liền kề rơi vào tình cảnh hoang hóa, xuống cấp… gây lãng phí tài nguyên đất đai, nhếch nhác diện mạo đô thị.

