Hàng nghìn biệt thự bỏ hoang trong “siêu đô thị” phía Tây Hà Nội

Khu đô thị Lideco. Bên trong Khu đô thị Lideco do Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm làm Chủ đầu tư tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức có hàng trăm biệt thự đã xây dựng xong phần thô nhưng bỏ hoang nhiều năm. Dù nằm phía Tây Hà Nội ngay cửa ngõ Thủ đô nhưng KĐT Lideco hoang vắng trong khung cảnh nhiều dãy biệt thự bỏ hoang. Dự án Khu đô thị Lideco được khởi công từ năm 2007, gồm hàng trăm biệt thự (song lập và đơn lập), nhà liền kề được thiết kế theo phong cách châu Âu. Biệt thự bỏ hoang, rêu mốc, xuống cấp nhiều năm nay gây lãng phí tại KĐT Lideco. Hạ tầng giao thông tại KĐT Lideco khá đồng bộ nhưng cũng có hàng trăm biệt thự đã xây xong phần thô phơi nắng, phơi sương, bỏ hoang, xuống cấp nhiều năm nay.

Khu đô thị mới Vân Canh. Tại KĐTM Vân Canh do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư cũng xuất hiện nhiều dãy nhà liền kề bỏ hoang, để rác rưởi bừa bãi, nhếch nhác. KĐTM Vân Canh được khởi công xây dựng từ năm 2008 và bắt đầu bàn giao nhà từ năm 2012 nhưng đến nhiều nhà liền kề bỏ hoang lâu năm có dấu hiệu hư hỏng. Hầu hết nhà liền kề bỏ hoang tại đây đều đang được giao bán với giá khoảng 80 triệu đồng/m2. Đa phần nhà liền kề bỏ hoang tại đây mới chỉ xây dựng xong phần thô. Khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn. Bên trong KĐT Thiên Đường Bảo Sơn do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư cũng có rất nhiều biệt thự bỏ hoang. Những căn biệt thự đã xây dựng xong phần thô có giá vài chục tỷ đồng đang bị bỏ hoang, xuống cấp tại KĐT Thiên đường Bảo Sơn. Nhiều nhà biệt thự tại KĐT Thiên đường Bảo Sơn dù đã được hoàn thiện nhưng bỏ hoang, dây leo mọc xung quanh, cửa sắt hoen rỉ. Kiến trúc biệt thự tại KĐT Thiên đường Bảo Sơn khá đẹp và rộng rãi. Do bỏ hoang, không người sử dụng nên nhiều hạng mục tại các căn biệt thự xuống cấp, phó mặc mưa nắng. Khu đô thị Nam An Khánh. Khu đô thị Nam An Khánh nằm cạnh Đại Lộ Thăng Long, cách trung tâm thành phố khoảng 10km, được cấp phép đầu tư năm 2004 với hàng trăm căn biệt thự và dự kiến hoàn thành vào năm 2009, tuy nhiên đến nay cũng còn rất nhiều biệt thự bỏ hoang. Khu biệt thự thấp tầng nằm trong Khu đô thị Nam An Khánh do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) làm chủ đầu tư Nhiều biệt thự đơn lập đã xong phần thô nhưng bỏ hoang, vẫn được quây tôn cẩn thận. Nhiều dãy biệt thự, nhà liền kề dù đã được xây dựng nhiều năm nhưng vẫn "bất động". Nhiều căn bỏ hoang lâu năm nằm đơn lập hoang vắng bóng người. Cây cối, cỏ mọc um tùm bao vây nhiều dãy biệt thự trong Khu đô thị Nam An Khánh. Biệt thự hoang ở đây cũng được giao bán rầm rộ. Cảnh hoang tàn, lãng phí giữa những dãy biệt thự Các căn biệt thự ở đây gồm biệt thự nhà vườn, diện tích từ 210 - 383 m2, biệt thự đơn lập diện tích 355 - 1.201 m2 và biệt thự song lập có diện tích 281 - 681 m2. Sau nhiều năm không có người ở, cỏ cây dại mọc um tùm bịt kín lối qua lại. Tới nay còn rất nhiều biệt thự có giá trị hàng chục tỷ đồng đang bị bỏ hoang, xuống cấp trên địa bàn TP Hà Nội đặc biệt là khu vực phía Tây.

Khu đô thị Lideco. Bên trong Khu đô thị Lideco do Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm làm Chủ đầu tư tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức có hàng trăm biệt thự đã xây dựng xong phần thô nhưng bỏ hoang nhiều năm. Dù nằm phía Tây Hà Nội ngay cửa ngõ Thủ đô nhưng KĐT Lideco hoang vắng trong khung cảnh nhiều dãy biệt thự bỏ hoang. Dự án Khu đô thị Lideco được khởi công từ năm 2007, gồm hàng trăm biệt thự (song lập và đơn lập), nhà liền kề được thiết kế theo phong cách châu Âu. Biệt thự bỏ hoang, rêu mốc, xuống cấp nhiều năm nay gây lãng phí tại KĐT Lideco. Hạ tầng giao thông tại KĐT Lideco khá đồng bộ nhưng cũng có hàng trăm biệt thự đã xây xong phần thô phơi nắng, phơi sương, bỏ hoang, xuống cấp nhiều năm nay.

Khu đô thị mới Vân Canh. Tại KĐTM Vân Canh do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư cũng xuất hiện nhiều dãy nhà liền kề bỏ hoang, để rác rưởi bừa bãi, nhếch nhác. KĐTM Vân Canh được khởi công xây dựng từ năm 2008 và bắt đầu bàn giao nhà từ năm 2012 nhưng đến nhiều nhà liền kề bỏ hoang lâu năm có dấu hiệu hư hỏng. Hầu hết nhà liền kề bỏ hoang tại đây đều đang được giao bán với giá khoảng 80 triệu đồng/m2. Đa phần nhà liền kề bỏ hoang tại đây mới chỉ xây dựng xong phần thô. Khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn. Bên trong KĐT Thiên Đường Bảo Sơn do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư cũng có rất nhiều biệt thự bỏ hoang. Những căn biệt thự đã xây dựng xong phần thô có giá vài chục tỷ đồng đang bị bỏ hoang, xuống cấp tại KĐT Thiên đường Bảo Sơn. Nhiều nhà biệt thự tại KĐT Thiên đường Bảo Sơn dù đã được hoàn thiện nhưng bỏ hoang, dây leo mọc xung quanh, cửa sắt hoen rỉ. Kiến trúc biệt thự tại KĐT Thiên đường Bảo Sơn khá đẹp và rộng rãi. Do bỏ hoang, không người sử dụng nên nhiều hạng mục tại các căn biệt thự xuống cấp, phó mặc mưa nắng. Khu đô thị Nam An Khánh. Khu đô thị Nam An Khánh nằm cạnh Đại Lộ Thăng Long, cách trung tâm thành phố khoảng 10km, được cấp phép đầu tư năm 2004 với hàng trăm căn biệt thự và dự kiến hoàn thành vào năm 2009, tuy nhiên đến nay cũng còn rất nhiều biệt thự bỏ hoang. Khu biệt thự thấp tầng nằm trong Khu đô thị Nam An Khánh do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) làm chủ đầu tư Nhiều biệt thự đơn lập đã xong phần thô nhưng bỏ hoang, vẫn được quây tôn cẩn thận. Nhiều dãy biệt thự, nhà liền kề dù đã được xây dựng nhiều năm nhưng vẫn "bất động". Nhiều căn bỏ hoang lâu năm nằm đơn lập hoang vắng bóng người. Cây cối, cỏ mọc um tùm bao vây nhiều dãy biệt thự trong Khu đô thị Nam An Khánh. Biệt thự hoang ở đây cũng được giao bán rầm rộ. Cảnh hoang tàn, lãng phí giữa những dãy biệt thự Các căn biệt thự ở đây gồm biệt thự nhà vườn, diện tích từ 210 - 383 m2, biệt thự đơn lập diện tích 355 - 1.201 m2 và biệt thự song lập có diện tích 281 - 681 m2. Sau nhiều năm không có người ở, cỏ cây dại mọc um tùm bịt kín lối qua lại. Tới nay còn rất nhiều biệt thự có giá trị hàng chục tỷ đồng đang bị bỏ hoang, xuống cấp trên địa bàn TP Hà Nội đặc biệt là khu vực phía Tây.