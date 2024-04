Hồ sơ SonKim Land tìm hiểu đầu tư đô thị ở Bắc Ninh

Mới đây, tỉnh Bắc Ninh có buổi làm việc với Công ty cổ phần Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) về việc tìm hiểu đầu tư trong lĩnh vực phát triển đô thị tại tỉnh.



Cổng Thông tin điện tử Bắc Ninh cho biết, lãnh đạo Sở Xây dựng đã giới thiệu tổng quan về Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045. Trong đó, giới thiệu về các vị trí tiềm năng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh mà SonKim Land quan tâm để đầu tư phát triển khu đô thị và thương mại dịch vụ.

“Lão bà bà” đại gia BĐS phía Nam SonKim Land về quê Bắc Ninh tìm đất để đầu tư khu đô thị và thương mại.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, những địa điểm tỉnh giới thiệu với Công ty đều là những vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị của tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn mong muốn SonKim Land nghiên cứu, tìm hiểu và lựa chọn những vị trí phù hợp, đảm bảo sự cân bằng trong phát triển giữa công nghiệp và đô thị - dịch vụ của tỉnh trong những năm tiếp theo. Tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất với các thủ tục minh bạch để Tập đoàn sớm đầu tư, triển khai dự án tại Bắc Ninh.

Phối cảnh dự án The 9 Stellars được SonKim Land đầu tư và phát triển tại TP Thủ Đức.

Theo tìm hiểu, SonKim Land nổi tiếng là tay chơi bất động sản hạng sang tại TP.HCM, và Metropole Thủ Thiêm là một trong những dự án nổi trội của đơn vị này. Công ty định hướng phát triển phân khúc "bất động sản hạng sang phiên bản giới hạn" (luxury boutique). Bởi vậy, giá các sản phẩm trong dự án rất đắt đỏ, lên tới cả trăm triệu đồng mỗi mét vuông đối với căn hộ.

Một số dự án khác của SonKim Land có thể kể đến như: The 9 Stellars, The Galleria Residence (thuộc The Metropole), The Crest Residence (thuộc The Metropole), The Opera Residence (thuộc The Metropole), The Nassim, Gateway Thảo Điền, và Serenity Sky Villas.

SonKim Land chỉ là thành viên phụ trách mảng bất động sản trong Tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực Sơn Kim Group. Tập đoàn hình thành từ những năm 1950, bắt đầu gây dựng tên tuổi với các sản phẩm may mặc và đến năm 1975 chính thức được thành lập với tên gọi lúc bấy giờ là Hợp tác xã Đại Thành.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn hiện là Chủ tịch SonKim Land. Trước đó, ông ngoại của ông Tuấn là người đã sáng lập Hợp tác xã Đại Thành và sau đó là mẹ ông, bà Nguyễn Thị Sơn - người được mệnh danh là "lão bà bà" của gia tộc Sơn Kim.

Bà Nguyễn Thị Sơn sinh ra ở Bắc Ninh, bố mẹ bà cũng là người Bắc Ninh nhưng sớm di cư vào Sài Gòn lập nghiệp. Gia đình bà Sơn có truyền thống kinh doanh ngành vải sợi, khi còn ở Hà Nội, mẹ của bà sở hữu một cửa hiệu bán vải lụa nức tiếng một thời.

Ngoài bất động sản, Tập đoàn còn kinh doanh thương mại, dịch vụ, ăn uống, nhà hàng (Sơn Kim Retail), dược phẩm (Nanogen-Bio), thiết kế nội thất (Duy Quân), trà - cà phê (Golden Moutain), sản xuất hàng thời trang (Vera, Jockey, Dickies), bán hàng online, kênh truyền hình (GS.Shop). Riêng ngành bán lẻ thời trang được kế thừa và duy trì suốt 70 năm qua.

Về hoạt động kinh doanh, các số liệu liên quan đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này không được công bố định kỳ, rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Theo số liệu từ tạp chí tài chính doanh nghiệp, SonKim Land đạt "đỉnh" doanh thu 2.287 tỷ đồng trong năm 2018. Sau đó, giảm xuống 526 tỷ đồng (năm 2019), 559 tỷ đồng (năm 2020) và "rơi" xuống 282 tỷ đồng (năm 2021).

Về lợi nhuận, trong năm 2017 và 2020, công ty lãi lần lượt 38,5 tỷ đồng và 186 tỷ đồng. Tuy nhiên, các năm còn lại, SonKim Land thua lỗ với các khoản lỗ 53,9 tỷ đồng (năm 2018), 139 tỷ đồng (năm 2019) và 2.199 tỷ đồng (năm 2021). Tại ngày 31/12/2021, vốn chủ sở hữu SonKim Land âm tới 1.394 tỷ đồng.