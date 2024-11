Lý do VCSC điều chỉnh PLX giảm 17% giá mục tiêu

Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa có điều chỉnh giảm 17% giá mục tiêu đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, PLX) xuống mức 49.300 đồng/cổ phiếu nhưng tiếp tục duy trì khuyến nghị Mua do giá cổ phiếu của PLX đã giảm 18,3% trong vòng 3 tháng qua.



Mức giá mục tiêu giảm của VCSC được thúc đẩy bởi việc giảm 21% dự báo lợi nhuận sau thuế báo cáo giai đoạn 2024-2028 (lần lượt giảm -26%/-33%/-16%/-17%/-18% cho các năm 2024/25/26/27/28F.

VCSC giảm dự báo lợi nhuận sau thuế do (1) mức giảm 4,3% của VCSC đối với giả định lợi nhuận gộp trên mỗi lít dựa theo KQKD 9 tháng đầu năm, (2) mức tăng 2,7% đối với giả định chi phí bán hàng, và (3) chúng tôi giả định khoản trích lập dự phòng hàng tồn kho cho năm 2025 sẽ ở mức 877 tỷ đồng, dựa trên kỳ vọng của VCSC rằng giá dầu Brent sẽ giảm 13% so cùng kỳ.





VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế báo cáo năm 2025 của PLX sẽ tăng 20% so cùng kỳ và LNST cốt lõi sẽ tăng 12% so cùng kỳ nhờ đà tăng trưởng sản lượng ổn định ở mức 4,1%, tác động cả năm của việc chi phí định mức tăng kể từ ngày 04/07/2024, cùng với tác động tích cực nhẹ của việc các quy định xăng dầu mới cho phép các nhà phân phối xăng dầu tự định giá.

VCSC dự báo giá dầu Brent sẽ ở mức 70 USD/thùng trong năm 2025 và 69-70 USD/thùng trong giai đoạn 2026-2029.

VCSC cho rằng điều này sẽ tạo ra một môi trường tương đối ổn định nhằm thúc đẩy hoạt động tìm nguồn cung ứng đầu vào của PLX và hỗ trợ lợi nhuận tăng trưởng.

VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS báo cáo giai đoạn 2023-2026 sẽ đạt mức 24%, nhờ mức tăng trưởng sản lượng 4,3%/năm và sự cải thiện của biên lợi nhuận gộp lên mức 7,5% trong năm 2025/2026, so với mức trung bình trước đại dịch COVID-19 là 8,6%

Định giá của PLX có vẻ khá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2025 là 14,7 lần, thấp hơn 25% so với mức P/E trung bình 5 năm trước đây của công ty. VCSC dự báo cổ tức tiền mặt năm 2025 sẽ tăng gấp đôi so với năm 2023 (tương ứng với mức lợi suất 7,7%) do vị thế tiền mặt ròng ngày càng được củng cố của PLX.