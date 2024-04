Thanh tra Hải Dương kết luận gì về Công ty CP Bảo Long?

Thanh tra tỉnh Hải Dương vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh và Dịch vụ Bảo Long trong 3 năm (2020, 2021 và 2022).



Công ty cổ phần Bảo Long được thành lập năm 2016 với ngành nghề kinh doanh khai thác và thu gom than cứng, khai thác và thu gom than non, san lấp mặt bằng công trình, khai thác đá, cát, sỏi, đất sét...

Ảnh minh họa.

Trong kết luận thanh tra cho thấy, về việc chấp hành Luật Kế toán và pháp luật về thuế, tổng doanh thu trong 3 năm của Công ty cổ phần Bảo Long là 661.138.465.924 đồng. Trong đó, năm 2020 là 208.797.362.352 đồng; năm 2021: 278.601.398.879 đồng; năm 2022 là 382.537.067.045 đồng. Tổng chi phí trong ba năm là 651.601.153.587 đồng, trong đó: năm 2020:223.107.457.962 đồng; năm 2021: 276.787.557.558 đồng; năm 2022: 374.813.596.029 đồng.

Đáng chú ý, qua tra cứu thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoặc ngừng hoạt động và đóng mã số thuế, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã có văn bản gửi đến các cơ quan quản lý thuế và các cơ quan liên quan trong và ngoài tỉnh Hải Dương để xác minh đối với có 25 đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty cổ phần Bảo Long tạm ngừng hoạt động có thời hạn và ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Đến ngày 6/2/2024 Thanh tra tỉnh Hải Dương đã nhận được kết quả trả lời đối với 19 đơn vị. trong đó, có 1 đơn vị do Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên – Kim Động quản lý có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn (Công ty TNHH tổng hợp Huy Thắng).

Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên – Kim Động đã có Văn bản số 587/CCTKV-KTr1 chuyển thông tin doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn sang Công an thành phố Hưng Yên; có 2 đơn vị do Chi cục Thuế thành phố Hải Dương quản lý (Công ty TNHH đầu tư thương mại Trường Phú và Công ty TNHH đầu tư kinh doanh An Phát HD) có dấu hiệu trốn thuế, không kê khai thuế GTGT đầu ra, không kê khai doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp; có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn.

Ngày 26/1/2024, Chi cục Thuế thành phố Hải Dương đã có Văn bản số 581/CCT-KTr2 về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Công an thành phố Hải Dương, trong đó bao gồm các hóa đơn GTGT đã xuất cho Công ty cổ phần Bảo Long đối với hai công ty nêu trên.

Đến hết thời gian thanh tra, do chưa có kết luận của cơ quan công an là hóa đơn bất hợp pháp và kết quả kiểm tra hồ sơ, tài liệu của Công ty cổ phần Bảo Long lưu trữ, cung cấp trong quá trình thanh tra thấy: Giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn GTGT của các công ty được xác minh có cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty cổ phần Bảo Long phù hợp với hợp đồng kinh tế ký kết giữa hai bên; có biên bản nghiệm thu, vận chuyển, phiếu cân xe; chứng từ thanh toán qua ngân hàng; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho Công ty cổ phần Bảo Long được theo dõi, hạch toán trên sổ sách kế toán.

Giám đốc Công ty cổ phần Bảo Long cam kết việc mua hàng hóa, dịch vụ của các công ty được xác minh là có thật, Công ty cổ phần Bảo Long đã kê khai, khấu trừ các hóa đơn GTGT đầu vào theo quy định.

Do đó, Thanh tra tỉnh chưa đủ cơ sở kết luận về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Giám đốc Công ty cổ phần Bảo Long hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và bị xử lý theo quy định của pháp luật ngoài kết luận này.

Còn lại 5 công ty do Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy, tỉnh Nam Định quản lý gồm: Công ty Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Tuấn An; Công ty cổ phần thương mại và vận tải Thuận Thành 68; Công ty TNHH Tiến Phát Nam Định; Công ty TNHH Thương Mại - Vận tải Thủy Đức Phúc; Công ty TNHH Đại Thắng Mùa Xuân, Thanh tra tỉnh Hải Dương chưa nhận được văn bản trả lời xác minh.

Nếu sau thời gian Thanh tra tỉnh Hải Dương kết luận mới có kết quả xác minh kết luận của cơ quan có thẩm quyền là hóa đơn bất hợp pháp, thì Công ty cổ phần Bảo Long bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế ngoài nội dung Kết luận thanh tra này.

Thanh tra tỉnh Hải Dương nhận xét, Công ty cổ phần Bảo Long thực hiện hạch toán kế toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính; việc lập, gửi và công khai báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời; đã mở sổ sách kế toán theo quy định; hóa đơn, chứng từ được lưu giữ cơ bản đầy đủ; bố trí người làm kế toán theo đúng quy định. Việc kê khai, nộp các sắc thuế thuộc thời điểm thanh tra cơ bản đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, còn một số thiếu sót như năm 2022, Công ty cổ phần Bảo Long hạch toán vào chi phí được trừ đối với chi phí ủng hộ địa phương không đúng theo quy định tại tiết 2.32 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, với số tiền: 276.833.326 đồng. Do đó, số tiền thuế TNDN năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo Long phải nộp tăng thêm qua thanh tra là: 55.366.665 đồng.

Thanh tra thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước cho thấy, trong 3 năm (2020, 2021 và 2022), Công ty cổ phần Bảo Long thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Hình thức kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Đơn vị đã chấp hành cơ bản việc kê khai các sắc thuế được thanh tra về Cục Thuế tỉnh Hải Dương theo quy định của pháp luật. -Tiền thuế TNDN và GTGT đã kê khai được nộp đầy đủ. Đến thời điểm thanh tra, đơn vị không còn nợ tiền thuế theo số liệu đã kê khai.

Tuy nhiên, còn hạn chế, công ty này khai sai thuế TNDN dẫn đến phải nộp tăng thêm thuế TNDN năm 2022, với số tiền là 55.366.665 đồng; còn xác định chưa đúng loại đất khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dẫn đến nộp thừa tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vào ngân sách Nhà nước.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động cho thấy, công ty cổ phần Bảo Long chưa xây dựng Nội quy lao động và gửi thỏa ước lao động tập thể đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương theo quy định.

Việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, công ty chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ số lao động theo quy định. Nguyên nhân do số lượng người lao động không ổn định, thường xuyên thay đổi tăng, giảm và một số lao động không có nhu cầu tham gia BHXH. Đến thời điểm thanh tra, đã đăng ký tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Hải Dương kết luận, Công ty cổ phần Bảo Long còn một số hạn chế, thiếu sót khi thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, lao động và bảo hiểm xã hội như đã nêu ở trên. Công ty cổ phần Bảo Long còn khai sai dẫn đến phải nộp tăng thêm thuế TNDN năm 2022, với số tiền là: 55.366.665 đồng.

Ngày 5/3/2024, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 256/QĐ-TTr thu hồi số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra của Công ty cổ phần Bảo Long là 55.366.665 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương. Ngày 7/3/2024, Công ty cổ phần Bảo Long đã nộp đủ số tiền 55.366.665 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh theo quy định.

Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương kiến nghị Giám đốc Công ty cổ phần Bảo Long chấp hành nghiêm chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế và lĩnh vực lao động khi có quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức rút kinh nghiệm đối với các bộ phận, cá nhân có liên quan; khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót mà thanh tra tỉnh đã nêu.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương tăng cường công tác quản lý đối với đối tượng nộp thuế đã ngừng hoạt động hoặc tạm dừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh có cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty cổ phần Bảo Long do Cục Thuế tỉnh quản lý;

Chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố Hải Dương và Chi cục Thuế khu vực Kim Môn tăng cường công tác quản lý đối với đối tượng nộp thuế đã ngừng hoạt động hoặc tạm dừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh có cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty cổ phần Bảo Long do Chi cục Thuế thành phố Hải Dương và Chi cục Thuế khu vực Kim Môn quản lý và có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện xử phạt theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế và lĩnh vực lao động của Công ty cổ phần Bảo Long.

