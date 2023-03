Hồ sơ Nhà thầu xây tuyến đê hơn 181 tỷ tại Bến Tre

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bến Tre là chủ đầu tư/bên mời thầu vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng tuyến đê bao chống ngập, kiểm soát mặn, trữ ngọt kết hợp đường giao thông xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (tổng mức đầu tư 285,454 tỷ đồng).



Theo đó, nhà thầu trúng thầu là liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình - Công ty CP Cầu đường 10 - Công ty TNHH Nam Khánh với giá trúng thầu là 181,184 tỷ đồng (giá gói thầu là 183,197 tỷ đồng, giảm 2,013 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,09%); thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Gói thầu trên được đấu thầu rộng rãi qua mạng, tuy nhiên chỉ có liên danh trên là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu.

Trong liên danh trúng thầu, thành viên đứng đầu là Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình được thành lập ngày 16/1/2009, có địa chỉ tại số 6-8 đường 30, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Người đại diện theo pháp luật là ông Võ Chí Hải, Chủ tịch HĐQT công ty.

Theo giới thiệu trên website của doanh nghiệp, Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình là một trong những doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như: Thi công xây dựng công trình thủy lợi – cầu đường, cho thuê thiết bị cơ giới và gia công cơ khí. Đồng thời, Thới Bình đã đầu tư nhiều dự án BOT, PPP và BT trọng điểm tại các tỉnh miền Tây như dự án BOT cầu Chà Là và dự án BOT cầu Hòa Trung, cùng thuộc huyện Cái Nước và huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình cũng là nhà thầu đã và đang thi công hàng loạt công trình thủy lợi ở phía Nam như: Kè chống sạt lở ấp Chợ tại thị trấn Định An (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh); kè cấp bách bảo vệ bờ biển Đông – bờ biển Tây (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau); đê bao Rạch Sơn đến Cầu Đen (huyện Củ Chi, TPHCM); hệ thống thủy lợi Rạch Láng The – Sông Lu (huyện Củ Chi, TPHCM); đê Trị Yên (huyện Cần Đước, tỉnh Long An); kênh Rạch Tràm Mỹ Bình (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An); nạo vét sông Vàm Cỏ (huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng tỉnh Long An); thi công gói thầu Nạo vét kênh và gia cố mái lòng hồ thuộc dự án công trình xây dựng hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang (liên danh cùng Công ty TNHH Nam Khánh)…

Ghi nhận trên các trang thông tin hệ thống đấu thầu cho thấy, Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình đã tham gia 103 gói thầu, trong đó trúng 63 gói, trượt 31 gói, 6 chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 8.099 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 96,85%. Trong đó, cả trên vai trò độc lập hoặc liên danh, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Bến Tre, Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình được công bố đã tham gia 3 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 2 gói, trượt thầu 1 gói, với tổng giá trị trúng thầu là 323,3 tỷ đồng; tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình có tham gia và trúng 7/7, trượt thầu 0 gói, với tổng giá trị trúng thầu là 3.693 tỷ đồng.

Tuyến đê hơn 181 tỷ tại Bến Tre. (ảnh minh họa, nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam).

Trong khi đó, Công ty CP Cầu đường 10 có địa chỉ trụ sở chính tại xóm Thắng Lợi, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng và được thành lập vào ngày 12/7/2007, do ông Trần Quang Thịnh, Giám đốc công ty làm người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ. Doanh nghiệp này được công bố đã tham gia 64 gói thầu, trong đó trúng 54 gói, trượt 4 gói, 2 chưa có kết quả, 4 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 5.591 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 96,92%.

Một số dự án tiêu biểu mà Công ty CP Cầu đường 10 đã và đang thi công như: Gói thầu số 13: Xây dựng phần cầu Vàm Ông Án, đường đầu cầu (từ Km2+480 đến Km2+780) và bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trong quá trình thi công (giá trúng thầu 179,1 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 639 ngày); gói thầu số 1A: Thi công xây dựng công trình đường bộ ven biển từ Hòn Đất đi Kiên Lương (giá trúng thầu 1.251 tỷ đồng); gói thầu 17: Thi công xây dựng đường và các cầu (đoạn Km06+080-Km09+340) (bao gồm dự phòng phí) thuộc dự án Đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C) có giá trúng thầu là 610,539 tỷ đồng; gói thầu XL04: Kè phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông tỉnh Cà Mau (đoạn 1,2) và tỉnh Long An (giá trúng thầu 303,886 tỷ đồng); gói thầu XL-04: Xây lắp đoạn Nam cầu Lý Hòa - Quang Phú (bao gồm chi phí dự phòng) với giá trúng thầu là 337,724 tỷ đồng; gói thầu số 06: Đầu tư xử lý sạt lở khẩn cấp bờ biển đoạn Chủ Vàng - Mười Thân, huyện An Minh (Kiên Giang) có giá trúng thầu 102,023 tỷ đồng…

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Nam Khánh do ông Nguyễn Tiền Phương, Giám đốc công ty làm đại diện pháp luật và được thành lập ngày 20/7/2004. Công ty có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 305C, đường Lý Thường Kiệt, khóm 5, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau và hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Nam Khánh đã tham gia 12 gói thầu, trong đó trúng 11 gói, trượt 1 gói, với tổng giá trị trúng thầu là 457,448 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 96,36%.