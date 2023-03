Hà Nam: Dự án nhà ở 330 tỷ “rộng cửa” cho Hải Vượng

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư tổ dân phố Hòa Trung, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT14.22). Theo đó, Công ty TNHH Hải Vượng là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.



Tìm hiểu cho thấy, Công ty TNHH Hải Vượng được thành lập ngày 16/2/2000, có địa chỉ trụ sở chính đóng tại Tiểu khu Bình Thắng, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc công ty là ông Lê Gia Đại. Ngoài ra, ông Lê Gia Đại còn làm đại diện pháp luật cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Minh Ngọc (thành lập tháng 11/2018, có trụ sở đóng tại số 737B, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

DA nhà ở gần 330 tỷ tại Hà Nam: “Cửa rộng” cho Hải Vượng (ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Thông tin trên các trang hệ thống đấu thầu cho thấy, trong khoảng 5 năm trở lại đây, Công ty TNHH Hải Vượng được công bố đã tham gia 65 gói thầu, trong đó trúng 59 gói thầu, trượt 3 gói, 2 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu 593,3 tỷ đồng. Địa bàn công ty tham gia dự thầu và trúng thầu chủ yếu tại tỉnh Hà Nam (với 48 gói thầu). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 99,81%.

Đáng chú ý, trong lịch sử tham gia dự thầu mảng xây dựng công trình trên địa bàn huyện Bình Lục và thị xã Duy Tiên, Công ty TNHH Hải Vượng được biết đến là nhà thầu “quen mặt” khi liên tục trúng thầu các dự án do Công ty TNHH đầu tư xây dựng và công nghệ TECHCONS (13 dự án, tổng giá trị trúng thầu hơn 115,3 tỷ đồng) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên (trúng 9/12 dự án, tổng giá trị trúng thầu gần 73,3 tỷ đồng) mời thầu.

Đặc biệt, tại các gói thầu trên, Công ty TNHH Hải Vượng là doanh nghiệp “một mình một chợ” tham gia dự thầu và trúng thầu với tỷ lệ giá giảm thầu “siêu tiết kiệm”.

Cụ thể, có thể kể đến một số gói thầu Công ty TNHH Hải Vượng là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu “siêu tiết kiệm” tại huyện Bình Lục (Hà Nam) như: Gói thầu 03 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã An Nội, đoạn từ đường ĐH.02 (trường mầm non) đến kênh KTB6 do Công ty TNHH đầu tư xây dựng và công nghệ TECHCONS làm đơn vị mời thầu và UBND xã An Nội làm chủ đầu tư. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Hải Vượng được duyệt trúng thầu với giá 12,795 tỷ đồng (gói thầu này trị giá 12,820 tỷ đồng, giảm 25 triệu đồng so với giá dự toán). Thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày.

Tương tự, gói thầu số 03: Thi công xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục thị trấn Bình Mỹ, đoạn từ Đình Đông đến trang trại nhà ông Đích (tổ dân phố Bình Nam), Công ty TNHH Hải Vượng trúng thầu với giá 8,628 tỷ đồng (gói thầu có giá dự toán 8,640 tỷ đồng, giảm giá 12 triệu đồng so với giá dự toán). Gói thầu do UBND thị trấn Bình Mỹ làm chủ đầu tư, Công ty TNHH đầu tư xây dựng và công nghệ TECHCONS mời thầu.

Hay, tại gói thầu 2: Xây lắp và cung cấp thiết bị thuộc dự án Xây dựng nhà lớp học 9 phòng và các hạng mục phụ trợ trường THCS phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên làm chủ đầu tư/bên mời thầu, Công ty TNHH Hải Vượng trúng thầu với giá 12,801 tỷ đồng (dự toán gói thầu hơn 12,825 tỷ đồng, giảm 24 triệu đồng so với giá dự toán) và trở thành đơn vị trúng thầu thi công.

Gần đây nhất, đầu tháng 2/2023, Công ty TNHH Hải Vượng đã được UBND xã Trung Lương (huyện Bình Lục) lựa chọn là nhà thầu thi công gói thầu số 03: Thi công xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐX.05 xã Trung Lương, đoạn qua thôn Mai Động đến đê Sông Sắt với giá trúng thầu 12,410 tỷ đồng (gói thầu có giá dự toán 12,434 tỷ đồng, giảm 24 triệu đồng so với giá dự toán). Kết quả mở thầu cũng cho thấy, Công ty TNHH Hải Vượng là nhà thầu duy nhất tham gia nộp hồ sơ dự thầu và nghiễm nhiên trúng thầu…

Thông tin liên quan, được biết, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư tổ dân phố Hòa Trung, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên có quy mô dân số dự kiến khoảng 1.500 người; diện tích sử dụng đất khoảng 11,24ha. Tổng chi phí thực hiện 327,4 tỷ đồng.

Về công trình nhà ở, chủ đầu tư sẽ xây dựng khu nhà ở liên kế mặt phố dọc tuyến trục đường có mặt cắt từ 23m trở lên, với diện tích đất khoảng 6.022m2 (dự kiến khoảng 66 căn); ngoài ra còn có trường mầm non, đường giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, cây xanh cảnh quan và một số hạng mục chỉnh trang khu dân cư tổ dân phố Hòa Trung hiện trạng,...

Thời hạn hoạt động của dự án không quá 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 - 2025.