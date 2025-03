BR-VT: Cty Tú Tài “ngược dòng” thắng gói thầu hơn 2 tỷ tại Xuyên Mộc

Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục

Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, ngày 24/02/2025, Quyền Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Thị Hoa đã ký phê duyệt Quyết định số KQ2500007223_2502240904, công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình, thuộc dự án Sửa chữa, lắp đặt các Pano tuyên truyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tại gói thầu, Công ty TNHH Tú Tài đã trúng thầu, với giá 1,919 tỷ đồng (giá gói thầu 2,144 tỷ đồng);

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Thịnh, mặc dù dự thầu với giá thấp hơn (1,715 tỷ đồng) so Công ty TNHH Tú Tài, nhưng đã bị loại với lý do “không đạt yêu cầu về năng lực kinh nghiệm”.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát, dự thầu với giá thấp hơn (1,824 tỷ đồng) so Công ty TNHH Tú Tài, nhưng bị loại với lý do “không đạt yêu cầu về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật”.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ In Quảng cáo Xuân Duy Kiên Giang, dự thầu với giá thấp hơn (1,850 tỷ đồng) so Công ty TNHH Tú Tài, nhưng cũng bị loại với lý do “không đạt yêu cầu về kỹ thuật”.

Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu xây dựng công trình, thuộc dự án Sửa chữa, lắp đặt các Pano tuyên truyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). (Nguồn: MSC).

Được biết, dự án Sửa chữa, lắp đặt các Pano tuyên truyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng; được UBND huyện Xuyên Mộc phê duyệt tại Quyết định số 10169/QĐ-UBND, ngày 19/12/2024; nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn ngân sách huyện.

Dự án được đầu tư nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời quảng bá hình ảnh kinh tế – văn hóa – xã hội của địa phương đến với người dân.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Xuyên Mộc được giao làm đại diện chủ đầu tư và phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số E2500007223_2501080828, đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu ngày 08/01/2025. Gói thầu hoàn thành đóng mở thầu ngày 22/01/2025, với 4 nhà thầu độc lập tham dự:

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Thịnh dự thầu, với giá sau giảm 1,715 tỷ đồng;

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát dự thầu, với giá 1,824 tỷ đồng;

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ In Quảng cáo Xuân Duy Kiên Giang dự thầu, với giá 1,850 tỷ đồng;

Công ty TNHH Tú Tài dự thầu, với giá sau giảm 1,919 tỷ đồng.

Trong 1 tháng trúng liên tiếp 6 gói thầu của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc

Ngoài gói thầu vừa trúng nêu trên, trong tháng 01/2025, Công ty TNHH Tú Tài cũng trúng liên tiếp 6 gói thầu, có giá trị lớn, của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc. Cụ thể:

Một phần trong Quyết định công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây dựng công trình và thiết bị, thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở ấp Bàu Sôi, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Xây dựng công trình và thiết bị, thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở ấp Bàu Sôi, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc; duy nhất Công ty TNHH Tú Tài dự thầu, đã được Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Huỳnh Phi Khánh phê duyệt trúng thầu, với giá 2,651 tỷ đồng (giá gói thầu 2,656 tỷ đồng), thực hiện trong 06 tháng, từ ngày 20/01/2025.

Một phần trong Quyết định công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây dựng công trình, thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa do ảnh hưởng mưa giông gió lớn làm hư hỏng một số hạng mục khối nhà chính UBND xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Xây dựng công trình, thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa do ảnh hưởng mưa giông gió lớn làm hư hỏng một số hạng mục khối nhà chính UBND xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc; Công ty TNHH Tú Tài đã được Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Huỳnh Phi Khánh phê duyệt trúng thầu, với giá 2,430 tỷ đồng (giá gói thầu 2,580 tỷ đồng), thực hiện trong 06 tháng, từ ngày 20/01/2025.

Một phần trong Quyết định công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây dựng công trình và thiết bị, thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở ấp Suối Lê, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Xây dựng công trình và thiết bị, thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở ấp Suối Lê, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc; duy nhất Công ty TNHH Tú Tài dự thầu, đã được Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Huỳnh Phi Khánh phê duyệt trúng thầu, với giá 1,841 tỷ đồng (giá gói thầu 1,877 tỷ đồng), thực hiện trong 06 tháng, từ ngày 20/01/2025.

Một phần trong Quyết định công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây dựng công trình, thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 55 đoạn đi qua xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Xây dựng công trình, thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 55 đoạn đi qua xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc; duy nhất Công ty TNHH Tú Tài dự thầu, đã được Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Huỳnh Phi Khánh phê duyệt trúng thầu, với giá 2,435 tỷ đồng (giá gói thầu 2,439 tỷ đồng), thực hiện trong 05 tháng, từ ngày 17/01/2025.

Một phần trong Quyết định công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây dựng công trình, thuộc dự án Chống ngập úng cục bộ do ảnh hưởng mưa lớn trên các tuyến đường thuộc ấp Nhân Nghĩa, Nhân Thuận và Nhân Tiến, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Xây dựng công trình, thuộc dự án Chống ngập úng cục bộ do ảnh hưởng mưa lớn trên các tuyến đường thuộc ấp Nhân Nghĩa, Nhân Thuận và Nhân Tiến, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc; duy nhất Công ty TNHH Tú Tài dự thầu, đã được Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Huỳnh Phi Khánh phê duyệt trúng thầu, với giá 2,626 tỷ đồng (giá gói thầu 2,628 tỷ đồng), thực hiện trong 03 tháng, từ ngày 17/01/2025.

Một phần trong Quyết định công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Dịch vụ công ích, thuộc dự án Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng năm 2025 huyện Xuyên Mộc. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Dịch vụ công ích, thuộc dự án Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng năm 2025 huyện Xuyên Mộc; duy nhất Công ty TNHH Tú Tài dự thầu, đã được Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Huỳnh Phi Khánh phê duyệt trúng thầu, với giá 4,500 tỷ đồng (giá gói thầu 4,599 tỷ đồng), thực hiện trong 12 tháng, từ ngày 02/01/2025.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Tú Tài (có địa chỉ trụ sở tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thành lập năm 2009; người đại diện pháp luật là Nguyễn Bá Tài.

Theo một vài số liệu mà PV tham khảo được từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tú Tài được phê duyệt tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 12/07/2016. Từ đó đến ngày 24/02/2025, nhà thầu được ghi nhận đã tham gia khoảng 96 gói thầu; trong đó, trúng 68 gói, trượt 24 gói, 3 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả với vai trò độc lập và liên danh) khoảng 241,006 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập hơn 224,155 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 16,851 tỷ đồng (16,851 tỷ đồng là giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).