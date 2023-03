Kinh ngạc những loài vật sở hữu bộ não “không bình thường”

1. Não bộ của cá heo lớn hơn cả người: Cá heo có khả năng nhận biết, ghi nhớ và giải quyết vấn đề, có bộ não thông minh gần nhất với trí thông minh của con người so với tất cả các loài trong thế giới động vật. Vỏ não của cá heo khá phức tạp. 2. Đỉa có tới 32 bộ não: Loài động vật này có tới 5 đôi mắt, 300 chiếc răng và 32 bộ não. Thực tế loài này chỉ có một bộ não, nhưng bộ não của chúng được tạo thành từ 32 hạch. Và hạch là cụm các tế bào thần kinh có chức năng sắp xếp và xử lý các dấu hiệu của cơ thể, nhận tín hiệu từ cơ thể và chuyển những tín hiệu quan trọng đến não nên có thể coi như đỉa có đến 32 bộ não. 3. Bộ não nhỏ nhất: Thật khó khăn để xác định loài vật nào có bộ não nhỏ nhất, bởi vì điều này không tính đến kích thước của chúng. Người ta từng khám phá nhiều loài vật nhỏ nhưng có bộ não lớn hơn nhiều so với con người. Do đó, để xác định xem bộ não của động vật to nhỏ ra sao, cách phổ biến nhất là so sánh não với kích thước cơ thể của chúng. Theo tiêu chí này thì não cá bony-eared assfish chiếm vị trí nhỏ nhất. Chúng được tìm thấy ở vùng đại dương nhiệt đới và cận nhiệt đới ở độ sâu từ 1.171 đến 4.415 mét, có bộ não nặng chưa đến 1/1.000 trọng lượng cơ thể. Trong khi tỷ lệ này ở con người là 1/50. 4. Não dưới chân: Là loài vật sở hữu bộ não không bình thường trên thế giới, một số loài nhện có bộ não trong khoang đầu như chúng ta biết. Nhưng khi chúng có xu hướng giảm kích thước thì não lại không giảm tương ứng nên bị nhồi nhét trong một không gian quá nhỏ. Do đó, nhện điều chỉnh bằng cách cho não tràn sang các khoang cơ thể và chân khác. Một số thậm chí còn phát triển những chỗ lồi lõm nhỏ ở chân để tạo thêm không gian cho não. Bộ não tương đối lớn của chúng rất cần thiết cho các kỹ thuật săn mồi tiên tiến và xây dựng mạng nhện. 5. Có nhiều loài khác nhau - đặc biệt là ở các vùng biển - không có não như chúng ta phân loại. Ví dụ như sao biển và hải sâm có cấu trúc thần kinh cơ bản, nhưng những cấu trúc đó không phải là não thật. Chúng hoạt động hoàn toàn theo bản năng mà không có bất kỳ suy nghĩ nào có thể nhận biết được. Các loài động vật khác, như Man-o-War Bồ Đào Nha, có lẽ là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất hành tinh còn sót lại. Sinh trưởng ở các vùng biển thuộc Bồ Đào Nha, loài sinh vật này không thực sự là động vật đơn lẻ tồn tại ở dạng cá thể độc lập mà chúng là tập hợp các polyp chuyên biệt hóa cao đã thích nghi để tồn tại thành một nhóm nhưng không có khối nào trong số chúng hoạt động như một bộ não. Ngoài ra, còn có những động vật biển có thể bị nhầm lẫn với thực vật, như hải quỳ và hoa loa kèn biển. Hải quỳ có quan hệ họ hàng gần với san hô và sứa. Loài động vật này nhìn vẻ ngoài giống như một cái cây đầy màu sắc. Tuy chúng không có não, nhưng thông qua các cảm biến chúng vẫn có thể cảm nhận sự thay đổi của môi trường nước xung quanh. Nhiều người vẫn lầm tưởng san hô là thực vật vì chúng mang hình dạng nhánh cây, nhưng thực chất chúng là động vật bậc thấp với cấu tạo cơ thể đơn giản - gồm hàng nghìn cá thể polyp nhỏ giống hệt nhau về mặt di truyền sống thành quần thể. Chúng có các dây thần kinh thô sơ có thể rút các xúc tu thu thập thức ăn nếu có thứ gì đó chạm vào chúng, nhưng ngoài điều đó ra, chúng không có chức năng não. >>>Xem thêm video: Cười “rớt hàm” với những khoảnh khắc "siêu ngố" của động vật. Nguồn: Kienthucnet.

