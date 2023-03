Ukraine tiếp tục tăng viện, Wagner tràn vào hầm sâu 320 mét

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã diễn ra hơn một năm; xét từ tình hình chiến trường hiện tại, có một sự thật phũ phàng rằng, Quân đội Nga đã có cơ hội tràn ngập Bakhmut; nhưng do sự thay đổi trong tư duy chiến thuật của Kiev, cục diện hiện trường một lần nữa trải qua một cuộc đảo ngược kịch tính. Theo các chuyên gia quân sự, nếu nhìn chiến trường Bakhmut từ trên không, nó thực sự rất gần với hình dạng như búp bê đồ chơi Matryoshka đặc trưng của Nga, gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ lồng vào nhau. Tức là có nhiều lớp bao vây của cả Quân đội Nga và Ukraine bao vào nhau. Hiện nay, có khoảng 10.000 đến 20.000 quân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đang mắc kẹt trong vòng vây ba mặt do Quân đội Nga thiết lập tại Bakhmut, nhưng bên ngoài vòng vây của quân Nga, Quân đội Ukraine đến tiếp viện đã âm thầm áp sát Quân đội Nga từ bên ngoài. Nhưng điều bất ngờ là quân Ukraine không ra sức tiêu diệt quân Nga như “bọ ngựa bắt ve sầu, chim vàng anh đi sau hưởng lợi”; mà Quân đội Ukraine đến tiếp viện chỉ muốn tiến vào thành phố Bakhmut và tham gia vào chiến dịch phòng ngự Bakhmut. Về chiến lược này, theo lý giải của chính quyền Kiev, Quân đội Ukraine “không muốn giành chiến thắng” mà chỉ sử dụng chiến trường Bakhmut để “câu giờ” thời gian, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị cho cái gọi là chiến dịch "phản công mùa xuân". Theo thông tin của truyền thông Nga, trên thực tế, số lượng binh sĩ Ukraine ở Bakhmut đã vượt qua quân Nga và khoảng cách đã tăng gấp đôi. Bởi vì trước đó đã có xác nhận rằng, Quân đội Ukraine đã cử thêm 4 lữ đoàn đến vùng ngoại vi của Quân đội Nga, với quân số 20.000 người. Như vậy quân số tăng viện của Ukraine tới Bakhmut đã tăng tới 40.000 quân tập trung tại tuyến phòng thủ mới Chasiv Yar, nằm ở phía tây Bakhmut. Sau đó, họ tiếp tục tăng thêm 28.000 quân tăng viện sang phía tây nam. Nếu tính tất cả quân số cũ và mới, thì tổng quân số hiện tại của Quân đội Ukraine tại Bakhmut đã lên tới 80.000 quân, tương đương với 20 lữ đoàn tăng cường. Việc một cụm quân quy mô lớn như vậy tập trung tại Bakhmut, mà không gây ra tổn thất lớn cho quân Nga thực sự là vô nghĩa. Nhưng phải nói rằng, một chiến dịch quy mô lớn có thể không có lợi cho Ukraine lúc này. Đầu tiên, các trận chiến quy mô lớn chắc chắn sẽ mang lại tổn thất lớn và Quân đội Ukraine sẽ gặp những bất lợi nhất định về vũ khí trang bị và khả năng chiến đấu. Thứ hai, mục đích của Ukraine bây giờ là “câu giờ” tại Bakhmut. Giao tranh quy mô lớn sẽ chỉ đẩy nhanh kết thúc trận chiến Bakhmut, và nó sẽ không kéo dài thời gian cho "cuộc phản công mùa xuân" như tính toán của lãnh đạo Kiev. Vì vậy, khách quan mà nói, Quân đội Ukraine đã liều lĩnh phá vỡ vòng vây và tiến sâu vào thành phố Bakhmut. Trên thực tế, lãnh đạo Quân đội Ukraine đã được cân nhắc kỹ lưỡng và ý định có một "Nhà máy thép Azovstal" tương tự ở Bakhmut. "Nhà máy gang thép Azov" nằm ở khu vực Bakhmut này, chính là nhà máy chế biến kim loại màu AZOM, được dư luận thổi phồng thời gian gần đây. Nhà máy AZOM cũng có các cơ sở ngầm cực kỳ phức tạp. Ông Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo nước Cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng cho biết: “Nói về mức độ phức tạp của chiến dịch tấn công vào đây, nó sẽ tương đương như ở nhà máy thép Azovstal tại Mariupol và chiến dịch càn quét này sẽ tương tự như chiến dịch từng được thực hiện ở Azovstal". Ông Ông Yan Gagin cũng cho rằng, kinh nghiệm chiến đấu ở Mariupol và Soledar cho thấy, việc tổ chức tấn công trực diện không cần thiết trong trường hợp này. "Đây là một chiến dịch quân sự đặc biệt, chúng tôi không cần cố gắng đẩy đối phương khỏi vị trí, mà tổ chức bao vây và ép họ họ đầu hàng", ông Gagin nói. Theo truyền thông Nga đưa tin, lực lượng lính đánh thuê Wagner đã tiến xuống đường hầm sâu 320 mét và bắt đầu giao tranh với quân Ukraine. Hiện quân Wagner đã tràn ngập 70% diện tích thành phố. Nếu Quân đội Ukraine tiếp tục tham gia trận chiến đấu tại pháo đài ngầm này với một số lượng lớn binh lính, thì cho dù việc quân Nga có tràn ngập được Bakhmut chỉ là vấn đề thời gian; thì khoảng thời gian này cũng còn rất dài. Theo thông tin mới nhất, quân Nga đã đặt tất cả con đường vào thành phố Bakhmut dưới tầm kiểm soát hỏa lực của họ và mùa bùn lầy do tuyết tan mùa xuân đã cản trở nghiêm trọng việc tiếp tế vũ khí, lực lượng và thực phẩm cho các chốt chiến đấu của Ukraine tại Bakhmut.

