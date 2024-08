Hồ sơ hai công ty cạnh tranh dự án 250 tỷ ở Bắc Giang

Theo VietnamFinace, mới đây, Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (HCMCC) và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (Hưng Yên Group) là 2 doanh nghiệp cùng đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư phía Tây Nam thị trấn Nếnh (thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).



Dự án Khu dân cư phía Tây Nam thị trấn Nếnh được triển khai trên khu đất 2,95 ha, sơ bộ tổng chi phí thực hiện 244,382 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 6 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới thị trấn Nếnh.

Về hai nhà đầu tư trên, qua tìm hiểu, Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tiền thân là Công trường xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; với tên gọi ban đầu là Công trường xây dựng 75808. Năm 1977, Công ty được đổi tên thành Công ty xây dựng số 3 trực thuộc Bộ Xây dựng.

Năm 1985, Công ty được Nhà Nước và Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ thi công công trình Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, được đổi tên thành Công ty xây dựng Viện bảo tàng Hồ Chí Minh trực thuộc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội. Năm 1993, đổi tên thành Công ty xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 2005, đổi tên thành Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (cho đến nay). Năm 2018, Công ty này đã thoái toàn bộ vốn thuộc sở hữu Nhà nước.

Địa chỉ chính của công ty đăng ký tại số 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Vào ngày 13/3/2024 vừa qua, vốn điều lệ của công ty là 109,19 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Phạm Minh Đức (SN 1976).

Đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên, đây là thành viên của Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty thành lập vào tháng 2/2021, có trụ sở đặt tại 537 đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Lợi, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Vốn điều lệ của công ty là 1.800 tỷ đồng. Trong đó, Kinh Bắc 1.080 tỷ đồng, tương ứng góp 60% vốn, công ty con của Kinh Bắc là Công ty CP khu công nghiệp Sài Gòn Hải Phòng góp 10% vốn, tương ứng với 180 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2021, Hội đồng quản trị KBC đã thông qua việc vay vốn Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên số tiền 1.080 tỷ đồng, được đảm bảo bằng tín chấp. Khoản vay giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể.

Về Kinh Bắc, trong quý II/2024, công ty ghi nhận doanh thu đạt 891,73 tỷ đồng, giảm 61,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 267,94 tỷ đồng, giảm 73,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 70,8%, về còn 52,1%.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2024, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 1.044,06 tỷ đồng, giảm 77,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 191,21 tỷ đồng, giảm 90,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2024 thấp hơn lợi nhuận trong quý II/2024 do quý I/2024, công ty ghi nhận lỗ 76,73 tỷ đồng.