Công ty An Việt lỗ lũy kế 47 tỷ đang ôm dự án nào?

Theo VietnamFinace, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt (gọi tắt Công ty An Việt) mới công bố báo cáo tình chính bán niên năm 2024, với doanh thu ghi nhận 6 tháng đầu năm nay là 13 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2023.



Giá vốn hàng bán đạt 14,6 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng ở mức âm 1,6 tỷ đồng. Trong kỳ bán niên, Công ty An Việt nhận được 3,2 tỷ đồng doanh thu tài chính, trong khi chi phí tài chính hơn 5,3 tỷ đồng.

Kết thúc bán niên, Công ty An Việt ghi nhận lỗ sau thuế 4,66 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 cũng lỗ hơn 1,9 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2024, Công ty An Việt ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 47 tỷ đồng.

Tại 30/6/2024, Công ty An Việt có tổng tài sản 698 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn là 121,6 tỷ đồng, tài sản dài hạn 577 tỷ đồng. Trong danh mục tài sản dài hạn là các khoản đầu tư vào Công ty cổ phần An Việt Quảng Bình 10 tỷ đồng; Công ty cổ phần Golf An Việt Hòa 387 tỷ đồng, Công ty cổ phần Việt Hoàng Sơn 180 tỷ đồng.

Sân golf Phúc Tiến có quy mô gần 200ha với thiết kế 36 hố. (Ảnh minh họa).

Theo tìm hiểu, Công ty An Việt được thành lập từ năm 2014, có trụ sở tại Hà Nội. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Công ty An Việt đăng ký thay đổi lần thứ 12 vào tháng 8/2021 với số vốn đăng ký là 500 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2024, số thực góp của Công ty là 415 tỷ đồng, thành viên gồm 5 cá nhân góp 93,98% và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên góp 6,02%.

Người đại diện theo pháp luật Công ty An Việt là ông Ngô Văn Chánh (SN 1977, ở Bắc Ninh).

Hiện Công ty An Việt có 3 công ty con là Công ty cổ phần Golf An Việt Hòa Bình (chủ đầu tư sân golf Phúc Tiến), Công ty An Việt Quảng Bình và Công ty cổ phần Việt Hoàng Sơn.

Về sân golf Phúc Tiến , dự án này được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2020. Đến năm 2021, UBND tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án sân golf Phúc Tiến tại xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (nay là TP Hòa Bình), tỉnh Hoà Bình.

Dự án có quy mô gần 200ha với thiết kế 36 hố, theo dự kiến, tổng mức đầu tư của sân golf này là 1.137 tỷ đồng.