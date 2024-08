Đại gia chi 50 tỷ mỗi năm để “trẻ mãi không già” là ai?

Triệu phú công nghệ người Mỹ Bryan Johnson gây xôn xao hồi đầu năm nay khi chi 2 triệu USD/năm (tương đương hơn 47 tỷ đồng) để thực hiện tham vọng "cải lão hoàn đồng". Ảnh: Wiki Bryan Johnson có một đội ngũ gồm 30 bác sĩ và chuyên gia sức khỏe để đưa ra chế độ điều trị và giám sát nghiêm ngặt, giúp vị triệu phú từ một người trung niên U50 trở thành thanh niên 18 tuổi. Ảnh: Getty Nhờ thay đổi lối sống và thực hiện một số liệu pháp y học, Bryan Johnson tuyên bố trên truyền thông rằng anh đang sở hữu trái tim của một người 37 tuổi, làn da của một người 28 tuổi và thể lực của một thanh niên 18 tuổi. Ảnh: Getty Bryan Johnson là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ. Anh sinh sinh ra và lớn lên ở Utah, thành lập ba công ty khởi nghiệp từ năm 1999 đến 2003. Ảnh: Getty Công việc bán điện thoại di động đã giúp Bryan Johnso trang trải học phí đại học. Đồng thời, Johnso cũng triển khai buôn bán bất động sản và gọi điện thoại qua video. Ảnh: New York Post Bryan Johnson làm giàu nhờ Braintree, công ty cung cấp giải pháp thanh toán được PayPal mua lại với giá 800 triệu USD. Năm 2016, Johnson thành lập Kernel, công ty khởi nghiệp sản xuất mũ đo tín hiệu não và tác động của thiền định đối với cơn đau mạn tính. Ảnh: Hindustan Times Giờ đây, triệu phú Bryan Johnson đang sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để có tuổi trẻ vĩnh cửu. Hàng ngày, anh thức dậy lúc 5h, bắt đầu ngày mới bằng các thực phẩm chức năng và thuốc. Ảnh: Magdalena Wosinska. Mỗi ngày, CEO công nghệ tập thể dục một giờ và tập thể dục cường độ cao ba lần một tuần. Ảnh: New York Post Johnson tuân theo chế độ ăn thuần chay nghiêm ngặt. Trước khi đi ngủ, vào cùng một thời điểm hằng ngày, anh đeo kính chặn ánh sáng xanh trong hai giờ. Ảnh: New York Post Mặc dù bị nhiều người cho rằng, kế hoạch “trẻ mãi không già” là điên rồ và phi thực tế nhưng Bryan Johnson khẳng định rằng, bản thân người đàn ông đang trẻ ra mỗi ngày. Ảnh: Bryan Johnson. Hiện anh cùng với cha đẻ và con trai lớn của mình đồng lòng thực hiện giấc mơ “bất tử” này. Ảnh: Bryan Johnson.

Triệu phú công nghệ người Mỹ Bryan Johnson gây xôn xao hồi đầu năm nay khi chi 2 triệu USD/năm (tương đương hơn 47 tỷ đồng) để thực hiện tham vọng "cải lão hoàn đồng". Ảnh: Wiki Bryan Johnson có một đội ngũ gồm 30 bác sĩ và chuyên gia sức khỏe để đưa ra chế độ điều trị và giám sát nghiêm ngặt, giúp vị triệu phú từ một người trung niên U50 trở thành thanh niên 18 tuổi. Ảnh: Getty Nhờ thay đổi lối sống và thực hiện một số liệu pháp y học, Bryan Johnson tuyên bố trên truyền thông rằng anh đang sở hữu trái tim của một người 37 tuổi, làn da của một người 28 tuổi và thể lực của một thanh niên 18 tuổi. Ảnh: Getty Bryan Johnson là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ. Anh sinh sinh ra và lớn lên ở Utah, thành lập ba công ty khởi nghiệp từ năm 1999 đến 2003. Ảnh: Getty Công việc bán điện thoại di động đã giúp Bryan Johnso trang trải học phí đại học. Đồng thời, Johnso cũng triển khai buôn bán bất động sản và gọi điện thoại qua video. Ảnh: New York Post Bryan Johnson làm giàu nhờ Braintree, công ty cung cấp giải pháp thanh toán được PayPal mua lại với giá 800 triệu USD. Năm 2016, Johnson thành lập Kernel, công ty khởi nghiệp sản xuất mũ đo tín hiệu não và tác động của thiền định đối với cơn đau mạn tính. Ảnh: Hindustan Times Giờ đây, triệu phú Bryan Johnson đang sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để có tuổi trẻ vĩnh cửu. Hàng ngày, anh thức dậy lúc 5h, bắt đầu ngày mới bằng các thực phẩm chức năng và thuốc. Ảnh: Magdalena Wosinska. Mỗi ngày, CEO công nghệ tập thể dục một giờ và tập thể dục cường độ cao ba lần một tuần. Ảnh: New York Post Johnson tuân theo chế độ ăn thuần chay nghiêm ngặt. Trước khi đi ngủ, vào cùng một thời điểm hằng ngày, anh đeo kính chặn ánh sáng xanh trong hai giờ. Ảnh: New York Post Mặc dù bị nhiều người cho rằng, kế hoạch “trẻ mãi không già” là điên rồ và phi thực tế nhưng Bryan Johnson khẳng định rằng, bản thân người đàn ông đang trẻ ra mỗi ngày. Ảnh: Bryan Johnson. Hiện anh cùng với cha đẻ và con trai lớn của mình đồng lòng thực hiện giấc mơ “bất tử” này. Ảnh: Bryan Johnson.