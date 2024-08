Tình trường dày đặc của tỷ phú giàu nhất thế giới

Theo danh sách cập nhật thời gian thực của Forbes (ngày 19/8/2024), tỷ phú Elon Musk đang sở hữu khối tài sản tương đương 224,8 tỷ USD, là người giàu nhất thế giới. Ảnh: Reuters Elon Musk hiện giữ vai trò CEO của các công ty Tesla (công ty ô tô điện), SpaceX (Công ty hàng không vũ trụ tư nhân), Neuralink (Công ty công nghệ thần kinh), The Boring Company (Công ty xây dựng đường hầm). Ảnh: Fortune Ngoài khối tài sản khổng lồ, tình trường của Elon Musk cũng là điều khiến công chúng quan tâm. Elon Musk có vô số mối tình từ thời đại học cho tới các cuộc hôn nhân. Hiện tại, CEO Tesla là cha của 12 đứa con. Ảnh: The Guardian Giữa những năm 1990, Elon Musk gặp Jennifer Gwynne khi cả 2 đang là sinh viên tại Đại học Pennsylvania. Cặp đôi hẹn hò khoảng một năm và nghiêm túc ra mắt 2 bên gia đình. Tuy nhiên, ngay sau khi Gwynne du học, Elon Musk và cô đã chia tay. Ảnh: CNBC Sau này, Elon Musk quen biết Justine Musk khi cả hai đang học tại Đại học Queen ở Ontario, Canada. Năm 2000, cặp đôi kết hôn và chào đón đứa con đầu lòng vào năm 2002. Ảnh: Getty Sau đó, họ chào đón cặp song sinh Griffin và Vivian vào năm 2004 và cặp sinh ba Kai, Saxon và Damian vào năm 2006. Năm 2008, cặp đôi ly hôn, kết thúc bằng việc chia sẻ quyền nuôi 5 đứa con. Ảnh: Getty Sau khi ly hôn với Justine, Elon Musk gặp nữ diễn viên Talulah Riley tại một quán bar. Chỉ 6 tuần sau khi Elon Musk đệ đơn ly hôn Justine, ông và Riley đã đính hôn. Ảnh: People Riley chuyển đến Los Angeles và kết hôn vào năm 2010. Tuy nhiên, ông đã đệ đơn ly hôn nữ diễn viên chỉ 2 năm sau đó. Vào tháng 7 năm 2013, Elon Musk và Riley tái hôn nhưng cả 2 lại ly hôn lần nữa vào năm 2016. Ảnh: People Tháng 4/2017, Elon Musk và Amber Heard công khai tình cảm trong chuyến đi tới Úc. Tuy nhiên, vào tháng 8/2017, cặp đôi chia tay. Ảnh: NBCNews Tháng 4/2018, Elon Musk có tin đồn hẹn hò với ca sĩ Grimes. Tháng 1/2020, Grimes thông báo mang thai và xác nhận Elon Musk là cha của đứa trẻ. Tháng 5 năm 2020, Musk và Grimes chào đón cậu con trai tên X Æ A-12. Ảnh: NBCNews Sau đó, cặp đôi chia tay nhau do lịch trình bận rộn của Elon Musk và khoảng cách 2 người ở quá xa nhau. Dù vậy, họ vẫn chào đón đứa con thứ 2 nhờ phương pháp mang thai hộ vào tháng 12/2021. Hiện, cặp đôi có 3 đứa con chung. Ảnh: NBCNews Tháng 7/2022, trang Insider đưa tin, tỷ phú Elon Mush có thêm cặp song sinh Strider và Azure vào tháng 11 năm 2021 với Shivon Zilis - giám đốc điều hành tại công ty Neuralink của ông. Ảnh: BI Theo tờ Reuters, Zillis khẳng định cô chưa bao giờ có quan hệ tình cảm với Musk và cặp song sinh này được thụ thai bằng phương pháp IVF. Tháng 6/2024, Musk xác nhận, ông và Zilis đã chào đón đứa con thứ 3 của họ. Ảnh: SCMP

