TP HCM: Gói thầu gần 1,4 tỷ xã Bình Lợi về tay Công ty Long An?

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, xã Bình Lợi; ngày 26/11/2024, được UBND huyện Bình Chánh phê duyệt tại Quyết định số 10022/QĐ-UBND; sử dụng ngân sách từ vốn bổ sung có mục tiêu.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 9/12. Nguồn: MSC

Gói thầu lắp đặt thiết bị, được UBND xã Bình Lợi giao Công ty TNHH Đoan Nguyên mời thầu. Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 9/12, gói thầu có giá 1.397.003.883 đồng, với 2 nhà thầu tham gia, gồm: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long An dự thầu với giá 1.343.117.500 đồng; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ kỹ thuật Nhật Hạ dự thầu với giá 1.389.029.850 đồng.

Nếu chỉ nhìn vào giá đã được công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thông qua Biên bản mở thầu ngày 9/12 thì, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long An đang có ưu thế hơn đối thủ khi có giá dự thầu thấp hơn. Liệu rằng, đơn vị này có về đích dễ dàng?

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long An (địa chỉ tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với loại hình công ty trách nhiệm nhiệm hữu hạn một thành viên.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 27/5/2024; đã tham gia 8 gói thầu, trúng 5 gói, 2 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 8,21 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập, có 580 triệu đồng là các gói chỉ định thầu).

Từ ngày 25/6 - 17/10/2024, công ty đã trúng 5 gói thầu, tại huyện Bình Chánh, trong đó 1 gói chỉ định thầu. Công ty thường trúng thầu tại UBND các xã Tân Nhựt, Hưng Long, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Quy Đức.

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long An, chủ yếu trúng các gói thầu thuộc dự án nâng cấp sửa chữa đài truyền thanh không dây; đầu tư đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; nâng cấp hệ thống đài truyền thanh...

Các gói thầu công ty đã trúng, phải kể đến:

Ngày 17/10/2024, UBND xã Hưng Long đã phê duyệt Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long An trúng thầu với giá 1.381.577.000 đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu thiết bị, thuộc Dự án Lắp đặt đài truyền thanh thông minh, do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển xây dựng Hoàng Quân mời thầu; ngày 17/10/2024, UBND xã Hưng Long đã phê duyệt Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long An trúng thầu với giá 1.381.577.000 đồng, thực hiện trong 120 ngày. Tại gói thầu, Công ty CP Dịch vụ công nghệ thông minh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ kỹ thuật Nhật Hạ bị loại với lý do nhà thầu không đạt đánh giá về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Ngày 24/9/2024, UBND xã Tân Quý Tây đã phê duyệt Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long An trúng thầu với giá 2.112.464.000 đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu chi phí thiết bị, thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống đài truyền thanh; ngày 24/9/2024, UBND xã Tân Quý Tây đã phê duyệt Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long An trúng thầu với giá 2.112.464.000 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Tại gói thầu, Công ty CP Dịch vụ công nghệ thông minh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ kỹ thuật Nhật Hạ bị loại với lý do nhà thầu không đạt tại bước đánh giá về tính hợp lệ.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ kỹ thuật Nhật Hạ (địa chỉ tại phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM) thành lập năm 2012 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; lĩnh vực kinh doanh là hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 23/5/2018; đã tham gia 16 gói thầu, trúng 2 gói, trượt 12 gói, 2 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 779 triệu đồng…