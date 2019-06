Ngoài sân Golf Kim Bảng bị phạt, Golf Trường An còn có sân nào?

Vừa qua Thanh tra Bộ Xây dựng quyết định xử phạt dự án sân golf Kim Bảng (Hà Nam) do xây dựng hàng loạt các hạng mục công trình không phép. Ảnh: Tiền phong. Dự án sân golf Kim Bảng do Công ty cổ phần Golf Trường An làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Hanam online. Sân golf Kim Bảng có quy mô 186,46 ha tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Golftimes. Tuy nhiên, ngày 10/4/2019, Thanh tra Bộ Xây dựng đã lập biên bản đối với dự án sân golf Kim Bảng, do có hành vi xây dựng hàng loạt các hạng mục công trình không phép. Ảnh: Baothanhtra. Đến ngày 16/4/2019, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Golf Trường An số tiền 50 triệu đồng do xây dựng không phép. Ảnh: VTC. Ngoài sân golf Kim Bảng, theo tìm hiểu của PV, Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Trường An có đề xuất gửi UBND tỉnh Bắc Giang về việc đầu tư Sân Golf Việt Yên với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.200 tỷ đồng. Ảnh : Internet. Quy mô thiết kế dự kiến của sân golf là 36 hố và khu phụ trợ, biệt thự cho thuê. Ảnh minh họa. Theo đề xuất của Công ty golf Trường An, Dự án Sân golf Việt Yên được xây dựng tại xã Hương Mai, Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với quy mô sử dụng đất 150,19ha. Ảnh minh họa. Theo tính toán của đơn vị đề xuất, số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư golf Trường An là 250 tỷ đồng, chiếm 20% tổng mức đầu tư. Công ty dự kiến huy động vốn hợp pháp khác là 964 tỷ đồng, chiếm 80% tổng mức đầu tư. Ảnh: Golftimes. Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2019-2022. Ảnh minh họa. Video: Top 10 sân golf đẹp nhất Việt Nam. Nguồn: Youtube.

