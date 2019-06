Sân Golf Kim Bảng của Golf Trường An bị phạt: Chủ sở hữu là ai?

Dự án sân golf Kim Bảng có diện tích gần 200ha tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam do Công ty cổ phần Golf Trường An làm chủ đầu tư. Vừa qua Thanh tra Bộ Xây dựng ra quyết định xử phạt dự án sân golf Kim Bảng (Hà Nam) do xây dựng hàng loạt các hạng mục công trình không phép. Ảnh: Phapluatplus. Liên quan tới việc bị phạt vì xây dựng trái phép, trả lời VTC, bà Nguyễn Thuý Hạnh – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty golf Trường An - thừa nhận vi phạm xây dựng công trình sân golf khi chưa được cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, bà Hạnh cho biết nguyên nhân chủ yếu do áp lực về mặt tiến độ. Ảnh: Golftimes. Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác khi chưa đủ điều kiện nhưng theo Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty golf Trường An: “Thời gian qua chúng tôi mới chạy thử nghiệm chứ chưa đi vào hoạt động chính thức”. Ảnh: Golftimes. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Golf Trường An là ông Trần Văn Dĩnh. Thông tin trên Nhadautu, ngoài chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Trần Văn Dĩnh còn là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trường An - một trong những công ty đang đầu tư lớn vào lĩnh vực xây dựng sân Golf và khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Golfdy Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, ông Trần Văn Dĩnh ở xóm Phú Thọ, làng Phú An, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng thành lập doanh nghiệp đóng mới các phương tiện vận tải thủy tại Cụm công nghiệp Cát Thành với tổng diện tích 8ha. Ảnh: Baonamdinh. Năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trường An quyết định đầu tư xây dựng sân Golf quy mô 36 lỗ và khu dịch vụ nghỉ dưỡng ở vùng đất Ba Sao huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Golftimes. Đến năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trường An nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch xây dựng sân golf với diện tích 162,76ha tại xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Vietnambiz. Đầu năm 2019, ông Trần Văn Dĩnh gây xôn xao cộng đồng mạng với biệt thự hoành tráng ở làng tỷ phú Phú An, huyện Trực Ninh, Nam Định. Ảnh: Yan. Ngôi nhà có tổng diện tích lên đến 3 ha. Ảnh: Nhadautu. Diện tích nhà ở khoảng 700 m2, với 7 tầng, 8 phòng, có cả phòng spa để chủ nhà nghỉ ngơi thư giãn và hầm chứa rượu. Ảnh: Yan. Nội thất trong nhà chủ yếu bằng gỗ, được chạm khắc rất tinh xảo, mang dáng vẻ của một cung điện cổ xưa pha nét hiện đại. Ảnh: Yan. Bộ ghế gỗ được chạm khắc cầu kỳ, tinh xảo. Ảnh: Yan. Video: 10 sân golf đẹp nhất Việt Nam. Nguồn: Youtube.

