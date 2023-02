Nam Định: DN làm khu nghỉ dưỡng 50.000 tỷ ở Quất Lâm là ai?

Thông tin trên báo chí, ông Doãn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy (Nam Định) cho biết, huyện này đã quy hoạch 13 cụm công nghiệp trên địa bàn, chủ yếu là các cụm công nghiệp ven biển và 6 khu công nghiệp. Trong đó, Khu công nghiệp Hải Long với diện tích trên 1.100ha đang được Tập đoàn VSIP (Singapore) nghiên cứu, đầu tư.

Bên cạnh đó, huyện Giao Thủy cũng nâng cấp đô thị Quất Lâm lên đô thị loại IV, xây dựng hoàn thiện mới 2 thị trấn Đại Đồng và Hoành Nha; mở rộng thị trấn Ngô Đồng về phía Tây Nam. Những tiềm năng, thế mạnh của huyện sẽ được phát huy hiệu quả hơn nữa khi tuyến đường bộ ven biển, kết nối với Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh được hoàn thiện và tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (quy mô 100 mét ngang) được xây dựng, hoàn thành trước năm 2025.

Cùng với công tác quy hoạch, công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong đó huyện Giao Thủy đã tập trung kêu gọi, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; du lịch ven sông Hồng; du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy; du lịch nghỉ dưỡng Giao Phong; du lịch tắm biển Quất Lâm.

Bước đầu đã có nhiều nhà đầu tư có tiềm năng, thế mạnh cả về nguồn lực, công nghệ về tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn huyện. Trong đó có 6 cụm công nghiệp, 1 khu công nghiệp được Tỉnh uỷ Nam Định có văn bản đồng ý về chủ trương.

Đáng chú ý, Công ty CP Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An đang đề xuất, nghiên cứu đầu tư khu du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng khu vực Quất Lâm với quy mô trên 1.000ha (chủ yếu là lấn biển), với tổng mức đầu tư dự kiến trên 50.000 tỷ đồng.

Tìm hiểu cho thấy, Công ty CP Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An được cấp giấy phép kinh doanh vào ngày 25/10/2004, có địa chỉ tại số 20 đường Điện Biên, phường Lộc Hoà, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.