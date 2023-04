Hải Phòng: Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo kích cầu du lịch

UBND TP Hải Phòng vừa phối hợp với Tạp chí Cộng Sản tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam và Khai mạc Lễ hội Biển Đồ Sơn – Hải Phòng 2023. Tại buổi họp báo, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết: Đây là lần đầu tiên, Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam được tổ chức tại TP.Hải Phòng, đồng thời cũng là sự kiện hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2023.

Chương trình được tổ chức nhằm giới thiệu, tôn vinh, giữ gìn các giá trị văn hóa dân gian miền biển, kích cầu du lịch khách nội địa và quốc tế, phát triển kinh tế địa phương ven biển trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược và tiềm năng to lớn của biển đảo Việt Nam và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc khai thác và bảo vệ các giá trị kinh tế của biển đảo và giừ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế của TP.Hải Phòng; tôn vinh, giữ gìn các giá trị di sản văn hóa dân gian miền biển.

Theo ông Lê Khắc Nam, Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam và Khai mạc Lễ hội Biển Đồ Sơn - Hải Phòng 2023 bao gồm một loạt chương trình khoa học - thể thao - văn hóa mà trọng tâm chính là: Chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra vào tối ngày 29/4 tại Quảng trường Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Dragon Beach, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Chương trình được đạo diễn Phạm Hoàng Nam cùng ekip dàn dựng công phu với kịch bản chặt chẽ, nội dung đa dạng và phong phú với nhiều chương, tiết mục được đầu tư cao độ về ý nghĩa nghệ thuật - kịch bản dàn dựng, ý tưởng sân khấu cùng sự tham dự của hàng trăm diễn viên - nghệ sĩ - vũ công, phần lớn đang công tác và hoạt động tại các Nhà hát và tụ điểm văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn Hải Phòng.

Được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và tiếp sóng trên Truyền hình Hải Phòng, Chương trình nghệ thuật còn có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, được đánh giá cao về trình độ thanh nhạc cũng như sự nghiêm túc cống hiến trong sự nghiệp âm nhạc của mình như Thu Phương, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, nhóm OPlus...

Ca sĩ Thu Phương - người con của Hải Phòng sẽ góp mặt trongChương trình nghệ thuật. PGS-TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản cũng cho biết, trong khuôn khổ Lễ hội sẽ diễn ra Hội thảo Khoa học cấp quốc gia Văn hóa biển đảo Việt Nam “Giá trị truyền thống và khát vọng phát triển bền vững” với sự tham dự của nhiều học giả, nhà lý luận từ nhiều vùng trên cả nước vào ngày 28/4.



Ngày 29/4, sẽ diễn ra Liên hoan trò chơi dân gian Biển đảo trong chương trình Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam và Khai mạc Lễ hội Biển Đồ Sơn - Hải Phòng năm 2023, gồm 03 môn là Đua Thuyền rồng với 6 đội bao đến từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Khánh Hòa, Nghệ An, TP.Hồ Chí Minh; Môn Bóng chuyền bãi biển với 6 đội đến từ Hải Phòng, Kiên Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cà Mau và môn Kéo co với 6 đội đến từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Khánh Hòa, Nghệ An, TP.Hồ Chí Minh.

Cuộc thi đua thuyền là một "đặc sản" trong L ễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam 2023.

Chương trình Liên hoan trò chơi dân gian biển đảo dự kiến sẽ có 10 tỉnh, thành phố ven biển tham dự với hơn 300 vận động viên. Các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc nhằm tôn vinh những nét đẹp truyền thống của Hải Phòng nói riêng cũng như văn hóa biển đảo Việt Nam nói chung.

Đặc biệt, sẽ có một màn trình diễn pháo hoa đặc sắc kéo dài từ 10 đến 15 phút vào cuối chương trình, được chờ đợi sẽ là một cái kết đầy mãn nhãn cho một chương trình nghệ thuật công phu, mở màn cho một mùa du lịch biển sôi động tại Đồ Sơn - Hải Phòng, cũng là một món ăn tinh thần dành tặng cho người dân Đồ Sơn nói riêng và Hải Phòng cũng như khách du lịch thập phương nói chung trong dịp Đại lễ của đất nước.

Theo ông Lê Khắc Nam, Hải Phòng có 126km bờ biển, với ba hòn đảo lớn gồm Bạch Long Vỹ, Cát Bà và bán đảo Đồ Sơn. Những khu vực này không chỉ là vùng phòng thủ chiến lược của thành phố mà còn là không gian định hình lịch sử, sự phát triển kinh tế - xã hội... Giai đoạn hiện nay, biển đảo là nguồn lực quan trọng để Hải Phòng xây dựng cảng biển, thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Chính vì vậy, việc tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam là hoạt động hết sức có ý nghĩa đối với thành phố Hải Phòng, góp phần quảng bá lịch sử đất và người thành phố Cảng đến với bạn bè trong nước, quốc tế.