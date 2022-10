Hải Phòng: Tổng kiểm soát mua bán, tàng trữ, sử dụng “bóng cười”

Trước tình trạng còn nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở để mua bán, sử dụng trái phép “bóng cười” tràn lan, khó kiểm soát như hiện nay. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam vừa có Văn bản chỉ đạo, giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các hành vi vi phạm pháp luật trong mua bán, tàng trữ, sử dụng N2O vào mục đích vui chơi, giải trí. Chủ động tăng cường công tác điều tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.



Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có sử dụng N2O, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng N2O.

Cơ sở sản xuất khí cười tại Hải Phòng vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Giao Sở Y tế tăng cường kiểm tra, rà soát và kiểm soát chặt chẽ các cơ sở y tế trong việc quản lý, sử dụng N2O trong lĩnh vực y tế; Cục Hải quan Hải Phòng tăng cường kiểm soát, kiểm tra hàng hóa nhập khẩu các lô hàng có khai báo hóa chất là N2O; Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có điều kiện về N2O.

Theo Công an thành phố Hải Phòng, hiện nay trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều tình trạng sử dụng “bóng cười” (là khí N2O được bơm vào bóng bay, khi hít trực tiếp khí trong quả bóng sẽ tạo cảm giác cười liên tục ) nhất là trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự như: quán bar, vũ trường, karaoke, CLB, nhà hàng…

Người sử dụng “bóng cười” đa số là giới trẻ, học sinh, sinh viên, bất chấp tác hại của nó gây ra đối với cơ thể con người. Việc lạm dụng sử dụng thường xuyên N2O có thể gây ra các rối loạn như: cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi lại loạng choạng, gây ra rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng tim mạch, hạ huyết áp, thiếu máu lên não…

Cũng theo Công an thành phố Hải Phòngt, từ ngày 23/4 đến ngày 7/6/2022, qua công tác tuần tra và kiểm soát đã phát hiện, kiểm tra xử lý 12 cơ sở với 35 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán khí N2O trên địa bàn các quận, huyện: Hồng Bàng, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Kiến An, Thủy Nguyên, An Dương và An Lão. Qua đó, thu giữ 3.901 bình N2O, trong đó có hơn 1000 bình có khí N2O, các chủ cơ sở trên đều không có giấy tờ hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, Công an thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xác minh, điều tra vụ việc trên theo quy định của pháp luật.