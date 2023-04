Lạc lối trong vườn bonsai chục tỷ mua vì “đam mê”

Với tình yêu cây cảnh, đặc biệt là đam mê bonsai (dạng cổ thụ), nhiều năm qua, chàng trai 8X Lê Ngọc Phước (ở thôn Ngọc Sơn, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đi khắp nơi sưu tầm những cây bonsai dáng thế đẹp, lâu năm... Ảnh: Plo Khu vườn của Lê Ngọc Phước rộng trên 1.300 m2, có rất nhiều loại cây với độ tuổi cao như hải sơn tùng (bằng phi), gốc sung, lộc vừng, linh sam, nguyệt quế... Ảnh: Thuonghieusanpham Trong đó, nổi bật nhất là cặp hải sơn tùng cổ thụ cực hiếm trị giá khoảng 1,6 tỷ. Ảnh: Thuonghieusanpham Cây duối gốc sần sùi trên 700 triệu đồng. Ảnh: Plo Cây me độc đáo cũng có giá trên 700 triệu đồng. Ảnh: Plo Lê Ngọc Phước cho biết thích sưu tầm các loại cây cảnh độc lạ, cứ nghe tin ở đâu có cây thích, xa đến mấy anh cũng chạy xe tới mua ngay. Ảnh: Thuonghieusanpham Tới thời điểm này, tạm tính số tiền Ngọc Phước bỏ ra cũng khoảng 10 tỷ đồng. Ảnh: Plo Ông chủ trẻ của khu vườn tiền tỷ tiết lộ, mua để chơi, chưa có ý định bán, trước mắt có thể cùng nhau trao đổi cây để thỏa mãn lòng đam mê là vui nhất. Ảnh: Plo Trong khu vườn bonsai cổ thụ của chàng trai 8X, nhìn đâu cũng thấy cây tiền tỷ. Ảnh: Thuonghieusanpham Gốc cây to, xù xì đậm dấu ấn thời gian. Ảnh: Thuonghieusanpham Video: Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

