Bình Dương: Điểm danh những gói thầu “một mình một ngựa” của Đại Hiệp Phú

Năng lực nhà thầu

Công ty CP Tư vấn xây dựng Đại Hiệp Phú (Công ty Đại Hiệp Phú) có địa chỉ tại phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Công ty được thành lập năm 2008 với loại hình công ty cổ phần; lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp; ông Nguyễn Xuân Hiếu là người đại diện pháp luật. Trụ sở Công ty CP Tư vấn xây dựng Đại Hiệp Phú . Ảnh Ngọc Lâm

Theo tìm hiểu của PV(Công ty Đại Hiệp Phú) có địa chỉ tại phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Công ty được thành lập năm 2008 với loại hình công ty cổ phần; lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp; ông Nguyễn Xuân Hiếu là người đại diện pháp luật.

Thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Đại Hiệp Phú được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 10/2014, đến nay nhà thầu này đã tham gia 164 gói thầu, trúng 142 gói, trượt 13 gói, 9 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 243,519 tỷ đồng (có hơn 1 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 193,364 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 50 tỷ đồng.

Đơn vị từng “đấu” với 47 nhà thầu, thắng 18/34 gói thầu, thua 13 gói, 3 gói chưa có kết quả; liên danh với 7 nhà thầu, thắng 10/10 gói thầu.

Từ đầu năm 2024 đến nay, nhà thầu được ghi nhận tham gia 5 gói thầu, được công bố trúng 3 gói; 2 gói đang chờ kết quả.

Năm 2023, công ty tham gia 28 gói thầu, trúng 23 gói, trượt 5 gói. Các gói thầu trúng, đơn vị thực hiện 100% trên địa bàn tỉnh Bình Dương...

Điểm danh những gói thầu "một mình một ngựa"

Ngày 8/11/2023, Liên danh Công ty thiết kế xây dựng thương mại Phú Cường và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đại Hiệp Phú đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Dĩ An phê duyệt Quyết định 33/QĐ-QLDA công nhận KQLCNT gói xây dựng thuộc dự án Trạm y tế phường Bình An (TP Dĩ An) với giá 14,073 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 14,253 tỷ đồng) thực hiện 320 ngày. Duy nhất liên danh dự thầu và trúng;

Phòng QLĐT thị xã Bến Cát (nay là TP Bến Cát) phê duyệt Quyết định 106/QĐ-QLĐT công nhận KQLCNT gói Xây lắp và thiết bị trị giá 2,237 tỷ đồng. Nguồn MSC

Ngày 17/11/2023, Hiệu trưởng Trường THPT Long Hòa đã phê duyệt Quyết định 290/QĐ-THPTLH công nhận KQLCNT gói Thi công sửa chữa cơ sở vật chất Trường Trung học phổ thông Long Hòa thuộc KHLCNT Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Trung học phổ thông Long Hòa với giá 2,229 tỷ đồng (giá gói thầu 2,298 tỷ đồng). Duy nhất Công ty Đại Hiệp Phú dự thầu và trúng;

Ngày 27/10/2023, Phòng QLĐT thị xã Bến Cát (nay là TP Bến Cát) phê duyệt Quyết định 106/QĐ-QLĐT công nhận KQLCNT gói Xây lắp và thiết bị thuộc KHLCNT Xây dựng Công viên cây xanh tại trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (cũ) với giá 2,237 tỷ đồng (giá gói thầu 2,268 tỷ đồng). Duy nhất Công ty Đại Hiệp Phú dự thầu và trúng;

Ngày 14/8/2023, UBND phường Tân Phước Khánh phê duyệt Quyết định 673/QĐ-UBND công nhận KQLCNT Gói thầu số 01: Gói thầu thi công xây lắp thuộc KHLCNT Dặm vá, duy tu, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn phường Tân Phước Khánh với giá 1,823 tỷ đồng (giá gói thầu 1,880 tỷ đồng). Duy nhất Công ty Đại Hiệp Phú dự thầu và trúng;

Ngày 26/7/2023, UBND thành phố Thuận An phê duyệt Quyết định 3544/QĐ-UBND công nhận KQLCNT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế thành phố Thuận An với giá 8,428 tỷ đồng (giá gói thầu 8,689 tỷ đồng). Duy nhất Công ty Đại Hiệp Phú dự thầu và trúng;

Ngày 16/6/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt Quyết định 151/QĐ-BQLDA công nhận KQLCNT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa Phượng với giá 1,293 tỷ đồng (giá gói thầu 1,452 tỷ đồng). Duy nhất Công ty Đại Hiệp Phú dự thầu và trúng;

Công ty Đại Hiệp Phú đang chờ kết quả 2 gói thầu: Gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất các trường trên địa bàn thị xã Bến Cát do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Bến Cát làm chủ đầu tư có giá 10,678 tỷ đồng, duy nhất liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đại Hiệp Phú và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Kim Phát dự thầu với giá 10,359 tỷ đồng; Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa nền ô mộ, mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương, giai đoạn: 2023-2025 do Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư có giá 7,110 tỷ đồng; Công ty Đại Hiệp phú cạnh tranh cùng 4 nhà thầu khác với giá dự thầu 6,4 tỷ đồng.... Ngày 3/4/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An phê duyệt Quyết định 166/QĐ-PGDĐT công nhận KQLCNT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc KHLCNT Công trình: Sửa chữa trường tiểu học Phan Chu Trinh với giá 4,727 tỷ đồng (giá gói thầu 4,824 tỷ đồng). Duy nhất Công ty Đại Hiệp Phú dự thầu và trúng;...