Báo mỹ nức nở khen nhà chống ngập độc đáo ở Thủ Đức

Do các tòa nhà xung quanh có tầng một cao hơn 80cm so với mặt đường nên một trong những yêu cầu của gia chủ là nâng tầng một lên 1 m so với mặt đường. Đồng thời, để phát huy tối đa lợi thế về mặt bằng và vị trí, ngôi nhà nên được mở rộng với sân vườn um tùm hướng ra sông bên cạnh. Theo đó, kiến trúc sư cấu tạo ngôi nhà như ba tấm nổi trên mặt đất. Các tấm có hình dạng khác nhau giữa các tầng trên và dưới. Khoảng cách giữa các tầng tạo nên sự đa dạng về không gian trong nhà và ngoài trời. Mỗi tấm được mở rộng về phía khu vườn, đóng vai trò là sân thượng hoặc không gian ngoài trời, mái hiên để mở và mái che cầu thang ngoài trời. Ba tấm được kết nối với tất cả các không gian ngoài trời, bao gồm cả tầng thượng, bằng một cầu thang ngoài trời độc lập với bên trong. Nói cách khác, tất cả các lưu thông liên tục sử dụng không gian ngoài trời mà không cắt vào trong nhà. Trong dự án này, kiến trúc sư cố gắng diễn giải lại phương pháp xây dựng khung bê tông truyền thống của Việt Nam. Ý tưởng là sử dụng một tấm có gân để mở rộng sàn và các cột mảnh nâng đỡ. Các cột này có kích thước tối thiểu là 300 x 150mm, kết hợp với chiều rộng dầm tầng hai là 150mm để làm cho độ dày của bản sàn nhỏ hơn. Nhờ vậy, khung bê tông không chỉ nhẹ mà còn đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ. Đáng chú ý, tính cả tầng thượng, gần 70% diện tích sàn là ngoài trời. Khi cửa xếp được mở ra, hầu như tất cả không gian đều ở ngoài trời, ngoại trừ phòng tắm. Vào những ngày nắng nóng, một làn gió dễ chịu thổi qua các khe hở. Khi trời mưa, không khí được làm mát ngay lập tức bằng cách bốc hơi. Floating House gồm 3 tầng với thiết kế hợp lý, phù hợp với nhu cầu của gia chủ. Tầng 1 là không gian riêng tư như phòng ngủ master, phòng thay đồ… Tầng 2 là khối sinh hoạt chung gồm phòng khách, nhà bếp – ăn. Tầng 3 là khu ăn uống, tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Thiết kế mở nên nội thất của căn nhà tối giản hết sức có thể nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi cần thiết. Nguồn ảnh: Archdaily Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

