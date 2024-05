Sự thật thú vị thành phố nhiều “đại gia” nhất thế giới

Theo số liệu thống kê của Henley & Partners, công ty cung cấp dịch vụ cư trú và quyền công dân, thành phố New York (Mỹ) hiện là nơi quy tụ nhiều triệu phú nhất trên thế giới. Ảnh: Curbed NY Thành phố này có tới 60 tỷ phú và hơn 744 triệu phú sở hữu ít nhất 100 triệu USD trở lên. Ảnh: CNBC Hiện, thành phố New York có gần 350.000 triệu phú, tức là cứ 24 cư dân lại có một triệu phú. Tổng tài sản của cư dân New York lên tới 3.000 tỷ USD. Ảnh: Robb Report Báo cáo cũng cho thấy, số triệu phú ở New York đã tăng 48% trong thập kỷ qua, bất chấp lo ngại về sự tháo chạy của cải và đại dịch COVID-19 làm giảm dân số giàu có của thành phố. Ảnh: Getty Ngân hàng Dự trữ Liên bang của thành phố New York có kho vàng lớn nhất thế giới. Căn hầm nằm sâu hơn 24 mét so với mặt đường và chứa lượng vàng trị giá 90 tỷ USD. Ảnh: CNBC New York chỉ chiếm 1% tổng diện tích của Mỹ nhưng tạo ra 8% GDP của cả nước. Ảnh: Getty New York sản xuất nhiều sữa chua hơn bất kỳ bang nào khác nhưng mặt hàng xuất khẩu số 1 của New York là kim cương. Ảnh: Getty Tại New York, người dân có nhiều cơ hội việc làm nhưng với chi phí đắt đỏ thứ hai thế giới (sau Monaco), một công việc lương thấp có thể khiến người dân nơi đây rơi vào bẫy nghèo. Ảnh: The New York Times Khoảng cách giàu nghèo tại New York cũng khá lớn. Trên các góc phố ở Manhattan, các nhà môi giới phố Wall bắt gặp những người vô gia cư. Ảnh: AFP Từ năm 2021 đến 2022, số cư dân thành phố sống trong cảnh nghèo đói tăng từ nửa triệu lên gần một triệu người, trong đó trẻ em chiếm 1/4. Ảnh: Getty

