Gói thầu thuê trung tâm sát hạch của Sở GTVT Bình Dương đã có chủ

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 22/3, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương, Nguyễn Anh Minh đã ra Quyết định số 140/QĐ-SGTVT phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) gói thầu thuê trung tâm sát hạch cung cấp dịch vụ để tổ chức sát hạch lái xe hạng B1 (tự động) B1, B2, C, D, E, Fc, có giá 9.147.297.600 đồng.

Tại gói thầu, duy nhất Liên danh sát hạch lái xe ô tô An Cư – Bình Dương (gồm Công ty TNHH An Cư, Công ty TNHH Giáo dục tư thục Bình Dương và Công ty CP Đầu tư Sóng Thần) dự thầu và trúng với giá 9.147.297.600 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Anh Minh cũng ra quyết định số 141/QĐ-SGTVT phê duyệt KQLCNT gói thầu thuê trung tâm sát hạch cung cấp dịch vụ để tổ chức sát hạch lái xe hạng A1, A2, có giá 1.814.248.800 đồng.

Tại gói thầu, duy nhất Liên danh sát hạch lái xe mô tô An Cư - Bình Dương (gồm Công ty TNHH An Cư; Công ty TNHH Giáo dục tư thục Bình Dương; Công ty CP Đầu tư Sóng Thần; Công ty CP Đầu tư và Phát triển nghề Mỹ Phước; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An) dự thầu và trúng với giá 1.814.248.800 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng.

Được biết, 2 gói thầu nêu trên, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) thuê trung tâm sát hạch cung cấp dịch vụ để tổ chức sát hạch lái xe năm 2024; được Sở Giao thông vận tải Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 28/QĐ-SGTVT ngày 19/1/2024, có tổng mức đầu tư 11.012.276.791 đồng.

Cả 2 gói thầu, được Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”; nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn kinh phí không tự chủ ngân sách cấp năm 2024 (chi cho công tác thu phí, lệ phí).

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Liên danh sát hạch lái xe ô tô, gồm Công ty TNHH An Cư, Công ty TNHH Giáo dục tư thục Bình Dương và Công ty CP Đầu tư Sóng Thần trúng gói thầu thuê trung tâm sát hạch cung cấp dịch vụ để tổ chức sát hạch lái xe hạng B1 (tự động), B1, B2, C, D, E, Fc, có giá 9.147.297.600 đồng.

Liên danh sát hạch lái xe mô tô, gồm Công ty TNHH An Cư; Công ty TNHH Giáo dục tư thục Bình Dương, Công ty CP Đầu tư Sóng Thần, Công ty CP Đầu tư và Phát triển nghề Mỹ Phước, Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An trúng gói thầu thuê trung tâm sát hạch cung cấp dịch vụ để tổ chức sát hạch lái xe hạng A1, A2, trị giá 1.814.248.800 đồng.

Công ty TNHH An Cư (địa chỉ tại phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu tháng 10/2023; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Cư.

Công ty đã tham gia 4 gói thầu, trúng cả 4, tổng giá trị 18.796.573.000 đồng (đều với vai trò liên danh), do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC mời thầu, Sở Giao thông vận tải Bình Dương làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH Giáo dục tư thục Bình Dương (địa chỉ tại Khu 5, phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu tháng 10/2023; người đại diện pháp luật là ông Võ Văn Chính.

Công ty đã tham gia 2 gói thầu, trúng cả 2, tổng giá trị gần 15,7 tỷ đồng (đều với vai trò liên danh), do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC mời thầu, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.

Công ty CP đầu tư Sóng Thần (địa chỉ tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu tháng 10/2023; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Công Tánh.

Công ty đã tham gia 4 gói thầu, trúng cả 4, tổng giá trị trúng thầu 18,796 tỷ đồng (đều với vai trò liên danh), do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC mời thầu, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển nghề Mỹ Phước (địa chỉ tại khu phố 3A, phường Thới Hòa, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 10/2023; người đại diện pháp luật là bà Đào Thị Xáy.

Công ty đã giam gia 2 gói thầu, trúng cả 2, tổng giá trị trúng thầu hơn 3,1 tỷ đồng (đều với vai trò liên danh), do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC mời thầu, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.

Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An (địa chỉ tại khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 9/2023; người đại diện pháp luật là ông Phạm Văn Nhượng.

Công ty đã tham gia 2 gói thầu, trúng cả 2, tổng giá trị trúng thầu hơn 3,1 tỷ đồng (đều với vai trò liên danh), do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC mời thầu, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.

Ngoài 2 gói thầu đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nêu trên, những nhà thầu này cũng liên kết - tạo thành liên danh trúng liền 2 gói thầu do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC mời thầu. Cụ thể:

Thuê trung tâm sát hạch cung cấp dịch vụ để tổ chức sát hạch lái xe hạng A1, A2, A3, A4; liên danh sát hạch lái xe mô tô, gồm Công ty TNHH An Cư; Công ty TNHH Giáo dục tư thục Bình Dương, Công ty CP Đầu tư Sóng Thần, Công ty CP Đầu tư và Phát triển nghề Mỹ Phước, Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An trúng thầu với giá 1.290.486.600 đồng (giá gói thầu 1.290.486.600 đồng), thực hiện trong 120 ngày; ký hợp đồng ngày 25/11/2023;

Thuê trung tâm sát hạch cung cấp dịch vụ để tổ chức sát hạch lái xe hạng B1 (tự động), B1, B2, C, D, E, Fc; liên danh sát hạch lái xe ô tô, gồm Công ty TNHH An Cư, Công ty TNHH Giáo dục tư thục Bình Dương và Công ty CP Đầu tư Sóng Thần trúng thầu với giá 6.544.540.000 đồng (giá gói thầu 6.544.540.000 đồng), thực hiện trong 120 ngày; ký hợp đồng ngày 25/11/2023…

Chủ đầu tư nói gì?

Có thể thấy, tại những gói thầu nêu trên, giá trúng và giá gói thầu bằng nhau, lại chỉ duy nhất một liên danh dự thầu và trúng.

Bày tỏ sự băn khoăn về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, PV đã liên hệ làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương, được biết:

“Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu này có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo đó, tất cả các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện - đều có thể tham dự, do đó, việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu này, đảm bảo được các tiêu chí về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, theo quy định và khi mở thầu, giá dự thầu các gói thầu này đều thấp hơn, hoặc bằng giá gói thầu nên đảm bảo hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Về việc “chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự” - Sở Giao thông vận tải thuê tư vấn đấu thầu - thay Sở làm bên mời thầu cho các gói thầu trên. Bên mời thầu đã đăng tải thông báo mời thầu đủ số ngày theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có 1 nhà thầu tham dự.

Đối với gói thầu thuê trung tâm sát hạch cung cấp dịch vụ để tổ chức sát hạch lái xe hạng A1, A2 và gói thầu thuê trung tâm sát hạch cung cấp dịch vụ để tổ chức sát hạch lái xe hạng B1 (tự động), B1, B2, C, D, E, Fc:

Nhu cầu của người dân học và thi sát hạch mô tô và ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương rất lớn; trong khi hợp đồng thuê trung tâm sát hạch cung cấp dịch vụ để tổ chức sát hạch lái xe các hạng, cũng sắp hết. Nếu không có kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời gian sớm nhất, sẽ gây ra tình trạng ùn ứ khối lượng thí sinh chờ dự thi sát hạch lái xe. Và như thế, sẽ gây ra dư luận không tốt trong Nhân dân.

Vì vậy, Chủ đầu tư quyết định cho mở thầu ngay để đánh giá hồ sơ dự thầu và cũng tuân thủ theo quy định tại khoản 5, Điều 131 -Nghị định 24/2024/NĐ-CP. Do đó, việc chỉ có 1 nhà thầu tham dự, vẫn đáp ứng điều kiện mở thầu, theo quy định của Nghị định 24/2024/NĐ-CP”.