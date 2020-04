"Giải mã" sự lớn mạnh của MIKGroup

Sự trưởng thành nhanh chóng đó được hậu thuẫn bởi 2 yếu tố then chốt, đó là khát vọng và năng lực tài chính vững chắc, cùng hòa quyện và hỗ trợ nhau trên mỗi bước đường, mỗi dự án mà MIKGroup đặt chân tới.

Từ "vị thiếu gia" cần mẫn

Dăm ba năm trước, nhắc đến MIKGroup chưa hẳn đã nhiều người biết. Bởi, doanh nghiệp này được thành lập từ 2014. Nhưng chỉ vài năm sau, nhìn vào chuỗi dự án mà MIKGroup nắm trong tay, đã có không ít doanh nghiệp phải ghen tỵ. Đầu tiên phải kể đến dự án Imperia Garden ở Thanh Xuân, dự án Valencia Garden ở Long Biên (Hà Nội) hay Park Riverside, River Park tại quận 9 (Tp.HCM), Sol beach House (Phú Quốc)…

Chuỗi dự án trên được xem như là những sản phẩm đầu tay của MIKGroup bởi trước đó, kinh nghiệm về phát triển bất động đối với tập đoàn còn non trẻ. Vì thế, những con người MIKGroup cũng không quá tự tin rằng chúng tôi là nhà phát triển dự án tốt nhất trên thị trường bất động sản lúc đó. Đổi lại, họ tỏ ra là những chú ong thợ cần mẫn, vừa học vừa làm, ngày đêm tích lũy kinh nghiệm để mong sao mỗi sản phẩm khi đưa ra thị trường là phải làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.

Và người MIKGroup cũng không quá tự tin khẳng định rằng, những dự án, căn hộ do tập đoàn phát triển là những sản phẩm tốt nhất trên thị trường, nhưng những sản phẩm đó phải luôn làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng và nhận lại những giá trị xứng đáng nhất với những gì họ bỏ ra và tin tưởng ở tập đoàn.

Sự lớn mạnh của MIKGroup thể hiện rõ nhất ở những dự án mà tập đoàn này phát triển. Nếu ai đó nói rằng, tại dự án Imperia Garden hay Valencia Garden, MIKGroup dường như vẫn có sự rụt rè, chưa cảm thấy tự tin hoàn toàn, thì cũng không hẳn đã sai. Kinh nghiệm "trận mạc" trên thương trường là điều mà MIKGroup còn thiếu ở thời điểm đó.

Cũng chính vì vây, những sản phẩm mà tập đoàn phát triển cũng ở một phân khúc vừa phải, đáp ứng nhu cầu của tầng lớn trung lưu lúc bấy giờ, điển hình là dự án Imperia Garden hay Valencia Garden.

Nhưng đến dự án Imperia Sky Garden hay dự án Elegant Park Villa Thạch Bàn, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, RioVista … thì mọi chuyện đã khác. MIKGroup đã cho thấy vị thế và danh tiếng của một nhà phát triển bất động sản được bình chọn nằm trong top 10 cả nước. Sự tự tin và kinh nghiệm được thể hiện bằng chính sự đẳng cấp, sang trọng của những dự án này. Ngay vị trí "vàng" của những dự án này cũng đủ nói lên vị thế của MIKGroup trong làng bất động sản.

Nhờ nắm trong tay chuỗi dự án với trí trí đắc địa, nằm tại các khu vực trung tâm của Hà Nội hay Tp.HCM nên có người đã từng ví von rằng, MIKGroup như một "thiếu gia" trong làng bất động sản. Nhưng nếu để ý sẽ thấy, đó là một vị thiếu gia không hề lười biếng, ham chơi, mà trái lại đang ngày đêm cần mẫn để mang đến cho khách hàng những sản phẩm ưng ý nhất.

Đến một "bác học" về toan tính

Gần 5 năm trước, khi mới "chập chững" bước chân vào lĩnh vực bất động sản, với việc công bố ra thị trường dự án Park Riverside và Park Riverside Premium tại quận 9 Tp.HCM hay dự án Valencia Garden ở Long Biên và cả dự án Imperia Garden ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), không ít ý kiến cho rằng, MIKGroup vì thiếu kinh nghiệm hoặc vì tài chính mỏng nên mới chọn những khu vực xa trung tâm, vị trí kém "hot" để phát triển các dự án đó.

Bỏ ngoài tai những lời bình phẩm thiếu căn cứ, MIKGroup vẫn cần mẫn chăm chút từng chi tiết, từng hạng mục của mỗi dự án, để rồi giờ đây, "những đứa con" của MIKGroup đã chứng minh cho giới bất động sản thấy rằng, sự lựa chọn của MIKGroup là không tồi và không phải không có cơ sở.

Sự phát triển về hạ tầng giao thông, xã hội cùng với hàng loạt các tiện ích khác quanh các dự án trên đã khiến giá trị bất động sản của MIKGroup tăng gấp nhiều lần so với vài năm trước, trong đó có cả những doanh nghiệp đang tiếc hùi hụi vì không có cùng suy nghĩ, dự đoán như MIKGroup.

Và gần đây nhất là dự án The Matrix One tại Mễ Trì, Hà Nội. Khi kế hoạch về phát triển dự án này được đưa ra, đã từng có ý kiến khuyên MIKGroup rằng, dù có vị trí khá đắc địa cũng không nên đầu tư ở một phân khúc quá cao, sẽ khó có thanh khoản tốt. Trên thực tế, ý kiến đó cũng ít nhiều khiến ban lãnh đạo MIKGroup phải suy nghĩ.

Nhưng, bằng sự nhạy bén thị trường và một tầm nhìn dài rộng, MIKGroup vẫn quyết định phát triển The Matrix One với những gía trị tốt nhất của một căn hộ, một ngôi nhà dành cho những tầng lớp thượng lưu.

Điều đáng nói, MIKGroup đã khá tự tin thoát khỏi cái vỏ bọc của một "cậu bé" để chứng minh với thị trường rằng, những con người MIK không chỉ biết làm ra những căn nhà bình dị cho khách hàng mà hoàn toàn có thể phát triển những dự án đẳng cấp, những dự án "độc nhất vô nhị", trở thành biểu tượng của Thủ đô.

MIKGroup chọn lựa khu vực phía Tây Hà Nội nhiều tiềm năng để phát triển bất động sản.

Sự tính toán dài hơi cộng với một bản lĩnh xuất chúng đã mang lại cho MIKGroup những chùm quả ngọt ngoài mong đợi. Ngay tại lễ xuất quân dự án The Matrix One, hàng trăm khách hàng cả trong và ngoài nước đã bày tỏ sự quan tâm và mong muốn được sớm trở thành những cư dân của dự án đặc biệt này. Với việc dành hẳn một tầng và sân rộng để làm khán đài xem trực tiếp các cuộc đua Công thức 1 tại Mỹ Đình, dự án The Matrix One bỗng dưng trở thành "hàng hot" cho dù mức giá cao hơn khá nhiều các dự án lân cận.