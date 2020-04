CDC Hà Nội “ăn tiền bẩn”: Biết gì về Cty Thiết bị y tế Phương Đông và đại gia đứng sau?

(Kiến Thức) - Trong vụ CDC Hà Nội “ăn tiền bẩn” khi nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động xét nghiệm COVID-19, các bị can bị khởi tố có nhân viên của công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông. Dư luận đã đặt nhiều câu hỏi về công ty này.

Trong bài viết trước Kiến Thức đã đề cập đến việc cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam 7 người liên quan đến vụ việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động xét nghiệm COVID-19 lên 7 tỷ khi giá nhập khẩu chỉ 2,3 tỷ, trong đó có Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông.

Bị can Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên của Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông. Việc nhân viên Nguyễn Thanh Tuyền của công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông bị bắt, dư luận đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về trách nhiệm của Phương Đông trong vụ án CDC Hà Nội “ăn tiền bẩn”? Hay là nhân viên Phương Đông “thổi giá” cấu kết để các đơn vị mua “làm láo” gây thất thoát tiền nhà nước thế nào mà có thể qua mặt Tổng giám đốc doanh nghiệp? Lãnh đạo công ty này có vô can?



Hoặc công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông hoạt động ra sao và đại gia nào đứng sau?

Theo hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến Quản lý trang thiết bị y tế (Bộ Y tế), công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông có trụ sở tại số 20, ngõ 7, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Xuân Thành. Trong khi cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, doanh nghiệp này thành lập vào ngày 27/11/2000, đăng ký ngành nghề kinh doanh là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Trên web “bytphuongdong.com.vn” giới thiệu, công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị y tế, trong đó có cung cấp hệ thống Realtime PCR. Đặc biệt, cung cấp máy xét nghiệm Realtime PCR giúp rút ngắn thời gian xét nghiệm SARS-CoV-2 từ 10 ngày xuống còn 4 giờ.

Doanh nghiệp này đều có các văn phòng đại diện ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam và cho biết, là nhà phân phối chính hãng của các hãng sản xuất thiết bị y tế lớn và hiện đại nhất thế giới.

Hình ảnh Tổng giám đốc công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông ông Nguyễn Xuân Thành được quảng bá trên các phương tiện truyền thông. Web “bytphuongdong.com.vn” giới thiệu, công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông là nhà phân phối chính hãng của các hãng sản xuất thiết bị y tế lớn và hiện đại nhất thế giới.

Từ cuối tháng 1/2020, Phương Đông đã hỗ trợ, lắp đặt hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tại hàng loạt bệnh viện lớn như: Vinmec, Phổi Trung ương, Nhi Trung ương, Đa khoa Bắc Giang, CDC Quảng Ninh, CDC Hà Nội…

Trong khi, trên một số phương tiện truyền thông quảng bá hình ảnh, bác sĩ Nguyễn Xuân Thành - Tổng giám đốc công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông từng chia sẻ: "Các vật tư, hóa chất phòng chống dịch như khẩu trang y tế… hiện cũng rất khan hiếm, hầu hết các hãng sản xuất lớn trên thế giới đều ưu tiên cung cấp cho thị trường tâm dịch là Trung Quốc, nhu cầu của họ là rất lớn nên các nhà máy không sản xuất kịp. Với tầm nhìn chiến lược, ngay từ thời điểm dịch chưa bùng phát, Phương Đông đã nhập khẩu dự trù rất nhiều máy Realtime PCR, máy lọc máu liên tục, máy tim phổi nhân tạo cấp cứu ECMO để cung cấp cho các bệnh viện, đơn vị y tế nhằm sẵn sàng đối phó dịch”.

Ngoài ra, mọi thông tin khác về Tổng giám đốc công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông gần như không có.

Liên quan đến trách nhiệm của công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông về việc cung cấp hệ thống Realtime PCR, doanh nghiệp này nói gì?

