Giá vàng hôm nay 02/11: Vàng miếng mất mốc 90 triệu?

Bảng giá vàng hôm nay 02/11 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 01/11, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức 87,50 - 89,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước

Vàng miếng SJC rời mốc 90 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm. Cụ thể, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 88,10 - 89,10 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 550.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 87,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88,90 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn lên 88,18 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89,18 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Lúc 22h26 ngày 01/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 2.749,10 - 2.750,10 tăng 5,2 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Các chuyên gia cho rằng, xu hướng tăng của vàng đang được hỗ trợ từ sự suy yếu của đồng USD cùng những kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Vàng thế giới đã tăng giá 5 tuần liên tiếp do khủng hoảng ở Trung Đông và cuộc bầu cử tiềm ẩn nhiều bất ổn ở Mỹ. Giá vàng thế giới tăng hơn 32% trong năm nay do nhu cầu trú ẩn an toàn xuất phát từ căng thẳng giữa Israel và Iran ở Trung Đông, Ngân hàng trung ương Mỹ hạ lãi suất 0,5 điểm cơ bản và cuộc đua vào Nhà Trắng diễn ra căng thẳng.