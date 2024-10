3 quả dại xưa “rụng thối gốc nay là đặc sản hút khách

Trái quăng là loại quả dại mọc hoang ở bìa rừng, chân đồi ở Trung Bộ và Nam Bộ như Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Dương, An Giang...Ảnh: Dân Việt Trái quăng chín rộ, nhuộm đỏ cả cành vào tháng 6. Trái quăng mọc thành từng chùm, hình tròn, to bằng ngón chân người lớn. Ảnh: Dân Việt Trước kia, trái quăng không được nhiều người ưa chuộng, rựng đầy gốc. Nhưng nay tại chợ quê, trái quăng được bà con hái bán giá 10.000 đồng/chùm. Nếu mua theo cân giá khoảng 30.000 đồng/kg. Ảnh: YouTube Cây mắm gắn liền với rừng ngập mặn, chúng mọc lên từ bãi bùn dày. Quả mắm có nhiều hình dạng khác nhau. Ảnh: Internet Trước đây, khi cuộc sống còn khó khăn, quả mắm là thức ăn "cứu đói" cho nhà nghèo. Ngày nay, nhiều người lại coi quả mắm là đặc sản. ảnh: Facebook Trên chợ online và trang thương mại điện tử, quả mắm được rao bán từ 90.000 - 120.000 đồng/kg. Ảnh: Baoquangninh Quả mắm có thể nấu canh nhưng xào với thịt hoặc các loài nhuyễn thể ở biển, như con thiếp, con ngao, con ngán hoặc điềm điệp... là hợp vị hơn cả. Ảnh: InternetQuả vải rừng vốn mọc trong rừng sâu, có vị thanh thanh, chua chua, ngọt ngọt và mùi thơm nhẹ. Trước đây, loại quả này chín đỏ nhưng không mấy ai ngó ngàng. Ảnh: Facebook Mấy năm gần đây, thứ quả dại này lên đời thành đặc sản, được nhiều du khách lùng mua thưởng thức. Ảnh: Facebook Tại An Giang, trái vải rừng vào mùa được bán với giá khoảng 35.000-50.000 đồng/kg. Trên chợ mạng, vải rừng có giá tới 90.000 đồng/kg. Ảnh: Baoangiang

