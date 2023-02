Đồng Nai: Loạt “ông lớn” chậm tiến độ, bị yêu cầu xử lý

Mới đây tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo kết quả kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ.

Trong đó, tỉnh Đồng Nai liệt kê hàng loạt các "siêu dự án" có quy mô lớn, của nhiều nhà đầu tư tên tuổi chậm triển khai, bỏ hoang nhiều năm đang được xử lý.

Nhiều "siêu dự án" tại Đồng Nai chậm tiến độ - Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn internet.

Đơn cử như, dự án Khu dân cư Long Tân – Phú Thạnh – Vĩnh Thanh tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch do Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư, có quy mô lên tới gần 567ha.

Dự án này đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ năm 2007, tuy nhiên theo kiểm tra của cơ quan chức năng các phân khu 1A, 1B, 1F của dự án có công trình xây dựng. Trong đó 1A, 1B nhà ở lấp đầy, 1F mới xây vài nhà; Còn lại là đường nội bộ và cây xanh. Dự án đang được tỉnh Đông Nai tiếp tục xử lý.

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Nhơn Phước tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, quy mô lên tới 204,70ha, vốn đầu tư 4.700 tỷ đồng do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Quang (đã sáp nhập vào Công ty CP phát triển địa ốc Sông Tiên).

Dự án này được giao đất từ năm 2004, tuy nhiên mới san lấp mặt bằng, làm đường đất bờ bao khu đất dài khoảng 09km; xử lý gia cố nền đất yếu; đang kè, bán thủy nội địa, thi công một số công trình tạm phục vụ thi công công trình chính; đến nay chưa triển khai xây dựng các công trình chính dự án.

Dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại Phước Hưng tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa có diện tích lên đến 286ha do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Long Hưng làm chủ đầu tư. Dự án này đang triển khai làm đường giao thông, còn lại là đất trống.

Dự án Khu dân cư sinh thái nhà vườn Sen Việt tại xã Phú Hữu, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch do Công ty CP đầu tư Sen Việt Công Thương làm chủ đầu tư có quy mô lên đến 211,7ha. Dự án có quyết định giao đất từ năm 2012, tuy nhiên tỉnh Đồng Nai cho biết mới chỉ san lấp khoảng 90ha, còn lại là đất trống, chưa xây dựng công trình.

Dự án Câu lạc bộ golf Long Thành và Khu nhà ở dịch vụ kết hợp du lịch sinh thái tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa với quy mô diện tích 129,33ha do Công ty CP Đầu tư golf Long Thành làm chủ đầu tư. Dự án này được tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008, đến nay đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, cây xanh);…. Dự án đang tiếp tục xử lý liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Hay dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa có diện tích lên tới 91,71ha, do Công ty TNHH Cường Hưng làm chủ đầu tư. Dự án này đã thực hiện san lấp Khu Đông với diện tích 32ha, đã san lấp khoảng 30% Khu Tây và Khu Trung tâm khoảng 60ha; đã làm phần thô một số tuyến đường và làm trụ sở văn phòng công ty; còn lại là đất trống. Dự án đang phải tạm dừng triển khai, chờ quyết định của cơ quan tòa án.

Dự án Kho tàng – logistic tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, với diện tích 64,4ha do Công ty CP Deliway Việt Nam trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2019. Đến nay dự án này chưa đưa đất vào sử dụng, chưa triển khai xây dựng công trình.

Dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Tam An tại xã Tam An, huyện Long Thành, diện tích 47,27ha do Công ty TNHH Sản xuất thương mại Trường Lâm làm chủ đầu tư. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 nhưng tới nay mới đang san lấp mặt bằng, xây dựng 01 đoạn hàng rào khoảng 1.000m; chưa triển khai xây dựng hạng mục công trình dự án.

Dự án Khu dân cư Long Tân – Phú Hội tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch có diện tích gần 55ha do Công ty CP Taekwang Vina Industri làm chủ đầu tư. Dự án mới xây dựng hạ tầng gồm đường, vỉa hè, hệ thống điện, nhà máy xử lý nước thải, còn một số tuyến đường nội bộ chưa xây dựng, chưa xây dựng công trình nhà ở.

Dự án Khu dân cư thương mại Phú Hội tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch với diện tích 6,65ha do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Dự án đang triển khai lắp đặt hàng rào bằng tôn khung sắt tạm bao quanh khu đất; khu đất vẫn là đất trống, chưa triển khai xây dựng công trình dự án. Dự án này đang được xử lý.

Dự án đầu tư khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch do Công ty Sudico Miền Nam làm chủ đầu tư với diện tích 41,62ha. Dự án được giao đất từ năm 2011, tuy nhiên đến nay vẫn chỉ là đất trống, chưa triển khai công trình.

Dự án Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch do Công ty CP Phát triển hạ tầng Sài Gòn làm chủ đầu tư với quy mô lên đến 43,4ha.

Dự án này có quyết định giao đất từ năm 2010 tuy nhiên đến nay mới chỉ san lấp mặt bằng một phần diện tích dự án (khoảng 10%), hiện là đất trống, chưa triển khai xây dựng công trình. Dự án thuộc diện theo dõi, sau thời gian gia hạn sẽ kiểm tra, xử lý.

Dự án khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phước An, huyện Nhơn Trạch do Công ty CP Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Miền Nam làm chủ đầu tư, với diện tích gần 41ha. Dù đã được giao đất từ năm 2010 nhưng vẫn chưa triển khai xây dựng các hạng mục công trình.