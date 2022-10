Đìu hiu Khu biệt thự Hoa Phượng bị bỏ hoang cả thập kỷ

Phối cảnh dự án Khu biệt thự Hoa Phượng với hàng trăm căn biệt thự đẳng cấp.

Được biết, dự án Khu biệt thự Hoa Phượng do liên danh chủ đầu tư gồm: Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển Công nghệ AVN, Công ty Kinh doanh Vật tư Thiết bị và Công ty CP Lý Hùng làm chủ đầu tư. Mỗi công ty đầu tư một lô trong 3 lô đất của dự án.

Hạ tầng giao thông dẫn vào khu biệt thự này đã được hoàn thiện khá đồng bộ.

Khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng nằm ở Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) được xây dựng với 100% sản phẩm là biệt thự nhà vườn, song lập, được triển khai từ năm 2008, dự kiến hoàn thiện vào năm 2015. Tổng diện tích của khu biệt thự là 84.499m2 với quy mô 147 căn 3 tầng.

Đa phần, biệt thự tại đây mới được hoàn thành phần thô. Diện tích mỗi căn khoảng 300m2.

Tuy nhiên, dù đã triển khai hơn một thập kỷ, đến nay hàng loạt căn biệt thự tại dự án Khu biệt thự Hoa Phượng vẫn chưa hoàn thiện, nhếch nhác, số lượng căn biệt thự được hoàn thiện, đưa vào sử dụng là rất ít.

Theo ghi nhận, hầu hết các căn biệt thự tại đây hiện vẫn chưa có người đến ở và cùng chung cảnh ngộ bỏ hoang, cây cối mọc um tùm.

Tại Khu biệt thự Hoa Phượng, nhiều căn biệt thự được quây tôn kín ngăn người lạ ra vào.

Hàng loạt căn biệt thự tại Khu biệt thự Hoa Phượng đều bỏ hoang, đang trong tình trạng xuống cấp, tường đầy rêu mốc, ẩm ướt.

Hàng loạt căn biệt thự tại Khu biệt thự Hoa Phượng đều bỏ hoang, đang trong tình trạng xuống cấp, tường đầy rêu mốc, ẩm ướt.

Một số căn biệt thự bỏ hoang được tận dụng làm nơi ở tạm cho công nhân xây dựng.

Thời gian gần đây, trên các trang rao bán bất động sản, các tin rao bán biệt thự tại dự án Khu biệt thự Hoa Phượng cũng được chủ nhà, môi giới hét giá cao ngất ngưởng. Hiện tại, các căn biệt thự dự án này đang có giá dao động khoảng 70 - 85 triệu đồng/m2, tùy vị trí, diện tích.

Đơn cử, một căn biệt thự đơn lập 310m2 tại Khu biệt thự Hoa Phượng đã được xây dựng xong phần thô 3 tầng, đang được rao bán hơn 23 tỷ đồng, tương đương gần 74 triệu đồng/m2. Căn biệt thự diện tích 410m2 đang được rao bán với giá gần 30 tỷ đồng.

Khung cảnh đìu hiu, quạnh quẽ tại Khu biệt thự Hoa Phượng.

Chịu chung số phận, dự án Khu biệt thự Hoa Phượng cũng “nằm im bất động” bên cạnh Khu đô thị Nam An Khánh và Thiên đường Bảo Sơn.

















Phối cảnh dự án Khu biệt thự Hoa Phượng với hàng trăm căn biệt thự đẳng cấp.

Được biết, dự án Khu biệt thự Hoa Phượng do liên danh chủ đầu tư gồm: Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển Công nghệ AVN, Công ty Kinh doanh Vật tư Thiết bị và Công ty CP Lý Hùng làm chủ đầu tư. Mỗi công ty đầu tư một lô trong 3 lô đất của dự án.

Hạ tầng giao thông dẫn vào khu biệt thự này đã được hoàn thiện khá đồng bộ.

Khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng nằm ở Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) được xây dựng với 100% sản phẩm là biệt thự nhà vườn, song lập, được triển khai từ năm 2008, dự kiến hoàn thiện vào năm 2015. Tổng diện tích của khu biệt thự là 84.499m2 với quy mô 147 căn 3 tầng.

Đa phần, biệt thự tại đây mới được hoàn thành phần thô. Diện tích mỗi căn khoảng 300m2.

Tuy nhiên, dù đã triển khai hơn một thập kỷ, đến nay hàng loạt căn biệt thự tại dự án Khu biệt thự Hoa Phượng vẫn chưa hoàn thiện, nhếch nhác, số lượng căn biệt thự được hoàn thiện, đưa vào sử dụng là rất ít.

Theo ghi nhận, hầu hết các căn biệt thự tại đây hiện vẫn chưa có người đến ở và cùng chung cảnh ngộ bỏ hoang, cây cối mọc um tùm.

Tại Khu biệt thự Hoa Phượng, nhiều căn biệt thự được quây tôn kín ngăn người lạ ra vào.

Hàng loạt căn biệt thự tại Khu biệt thự Hoa Phượng đều bỏ hoang, đang trong tình trạng xuống cấp, tường đầy rêu mốc, ẩm ướt.

Hàng loạt căn biệt thự tại Khu biệt thự Hoa Phượng đều bỏ hoang, đang trong tình trạng xuống cấp, tường đầy rêu mốc, ẩm ướt.

Một số căn biệt thự bỏ hoang được tận dụng làm nơi ở tạm cho công nhân xây dựng.

Thời gian gần đây, trên các trang rao bán bất động sản , các tin rao bán biệt thự tại dự án Khu biệt thự Hoa Phượng cũng được chủ nhà, môi giới hét giá cao ngất ngưởng. Hiện tại, các căn biệt thự dự án này đang có giá dao động khoảng 70 - 85 triệu đồng/m2, tùy vị trí, diện tích.

Đơn cử, một căn biệt thự đơn lập 310m2 tại Khu biệt thự Hoa Phượng đã được xây dựng xong phần thô 3 tầng, đang được rao bán hơn 23 tỷ đồng, tương đương gần 74 triệu đồng/m2. Căn biệt thự diện tích 410m2 đang được rao bán với giá gần 30 tỷ đồng.

Khung cảnh đìu hiu, quạnh quẽ tại Khu biệt thự Hoa Phượng.

Chịu chung số phận, dự án Khu biệt thự Hoa Phượng cũng “nằm im bất động” bên cạnh Khu đô thị Nam An Khánh và Thiên đường Bảo Sơn.