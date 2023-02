Bật mí mẹo phân biệt dâu tây Mộc Châu với dâu Trung Quốc

Những ngày gần đây, dâu tây Mộc Châu (Sơn La) bán tràn ngập khắc các chợ truyền thống ở Hà Nội cũng như chợ mạng. Không khó để bắt gặp những cửa hàng quảng cáo bán "dâu tây Sơn La" hay "dâu tây Mộc Châu"... Các tiểu thương cho biết, dâu tây Sơn La hiện đang vào chính vụ nên số lượng khá lớn. Dâu tây được nhiều người ưa thích nên khá hút khách. Giá dâu tây phục thuộc vào size quả, quả càng to giá càng cao. Loại dâu tây Vip giá dao động từ 400.000 - 550.000 đồng/kg, loại nhỡ từ 180 – 220.000 đồng, loại dâu lớn giá từ 250.000-350.000 đồng/kg, và loại dâu bi từ 90.000-160.000 đồng/kg. Dù dâu tây Mộc Châu đã hạ hơn so với thời điểm đầu mùa (trước Tết Nguyên đán) nhưng vẫn cao hơn dây tây Trung Quốc. Vì vậy, không ít người lợi dụng nhập dâu Trung Quốc giá rẻ về gắn mác dâu tây Mộc Châu bán với giá cao. Để phân biệt dâu tây Sơn La với dâu tây Trung Quốc, người tiêu dùng nên quan sát kỹ hình dáng bên ngoài. Quả dâu tây Trung Quốc có quả thuôn dài, màu đỏ sậm từ đầu đến cuống, khá đẹp mắt. Quả dâu cứng, khi bổ ra có nhiều phần trắng, ruột xốp và khi ăn vị ngọt đậm, mùi hắc. Trong khi đó, dâu tây Mộc Châu màu đỏ tươi, quả to nhỏ không đều. Các nhà vườn thường sẽ phân loại khi bán. Quả dâu Mộc Châu thường to ở phần gần cuống và thon dần về chóp, trong khi dâu Trung Quốc lại quả khá đều, to đều, cuống dài, sờ vào quả có độ cứng, mịn. Đặc biệt, dâu tây Sơn La thường không dùng thuốc bảo quản nên chỉ để được trung bình từ 2-3 ngày ở nhiệt độ thường. Ngược lại, dâu tây Trung Quốc nhập về Việt Nam thường đóng theo thùng từ 10-12kg và có thể để được từ 8-10 ngày không hỏng. Để chọn dâu tây ngon, người tiêu dùng tránh các quả mềm nhũn, dập nát hay quả còn đốm xanh trên thân. Đó thường là những quả được hái khi còn chưa chín, ăn sẽ chua, ít nước. Nguồn ảnh: Facebook Video: Dâu tây Mộc Châu được mùa giá rẻ. Nguồn: THĐT

