Đồng Nai: Gói sửa chữa, mua sắm thiết bị trường Xuân Thọ về tay ai?

Duy nhất một nhà thầu tham dự

Công ty TNHH SX-TM- DV Tấn Phúc Thịnh có địa chỉ tại xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai; thành lập năm 2007 với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên; người đại diện Nguyễn Minh Châu.

Từ năm 2016 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 29/33 gói, trượt 3 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị gần 100 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập gần 93 tỷ đồng, với vai trò liên danh gần 7 tỷ đồng.

Nhà thầu tham gia dự thầu và trúng 100% trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đã từng đấu với 7 nhà thầu trong 5 gói, thắng 2, thua 3 gói, liên danh với 1 nhà thầu thắng 1/1 gói.

Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định 2212/QĐ-UBND, ngày 15/7/2024 với tổng mức đầu tư 2,285 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Trường THPT Xuân Thọ chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp).

Ngày 1/10, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định 2865/QĐ-UBND ngày 1/10/2024, tới ngày 22/10/2024 trường THPT Xuân Thọ phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số 172/QĐ - THPT.XT, Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng Đồng Tiến Phát đăng tải gói thầu ngày 24/10, hoàn thành mở thầu ngày 31/10.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu nêu trên chỉ có duy nhất Công ty TNHH SX-TM-DV Tấn Phúc Thịnh dự thầu với giá 1,874 tỷ đồng.

Thực hiện nhiều gói sửa chữa, mua sắm trang thiết bị

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (xây dựng): Sửa chữa một số hạng mục Trường THPT Trị An, huyện Vĩnh Cửu. Nguồn MSC

Ngày 30/10/2024, ông Đỗ Văn Triển - Hiệu trưởng trường THPT Trị An đã kí quyết định số 77/QĐ-THPT.TA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (xây dựng): Sửa chữa một số hạng mục Trường THPT Trị An, huyện Vĩnh Cửu thuộc dự án Sửa chữa một số hạng mục Trường THPT Trị An cho Công ty TNHH SX-TM-DV Tấn Phúc Thịnh dự thầu với giá 1,831 tỷ đồng (giá gói thầu 1,868 tỷ đồng).