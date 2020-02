Doanh nghiệp của đại gia Xuân Trường dính sao quả tạ, liên tục “phốt nặng” đầu 2020?

Lùm xùm đóng thuế



Trong báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2018 vừa công bố mới đây, Kiểm toán Nhà nước khu vực XI đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến quản lý thuế đối với Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường (Doanh nghiệp Xuân Trường).

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, Doanh nghiệp Xuân Trường không nộp Báo cáo tài chính liên tục trong nhiều năm qua. Trong khi đó, Cục thuế tỉnh Ninh Bình lại chưa có biện pháp xử phạt, ấn định thuế theo quy định tại Điều 25, Thông tư 156/2013 và Điều 9 Thông tư 166/2013 của Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, kiểm toán đã nhiều lần đưa doanh nghiệp này vào danh mục kiểm tra, đối chiếu thế nhưng đơn vị bằng nhiều lý do đã không chấp hành. Cụ thể, năm 2014 doanh nghiệp này viện lý do bận đang thi công nhiều công trình; năm 2015 vì lý do bận xây chùa ở một số nơi; năm 2018, 2019 vì các lý do đang xây dựng quần thể chùa Tam Chúc phục vụ Đại lễ Phật Đản.