Điểm những gói thầu của Cty Xây dựng Chánh Quân ở huyện Thuận Bắc

Không đối thủ cạnh ở 2 gói thầu tiền tỷ

Quyết định Số KQ2500050774_2503121554. Nguồn MSC. Cụ thể, theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 12/3/2025, ông Huỳnh Công Thùy – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỷ đất huyện Thuận Bắc (Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Thuận Bắc) đã ký Quyết định Số KQ2500050774_2503121554 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 6: Thi công xây dựng, thuộc dự án Trường Tiểu học Lợi Hải (hạng mục 03 phòng học, 02 phòng bộ môn). Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Chánh Quân (Công ty Xây dựng Chánh Quân), giá trị trúng thầu 2,501 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 2,505 tỷ đồng); thời gian thực hiện gói thầu 150 ngày.

Trước đó, ngày 10/3/2025, Công ty Xây dựng Chánh Quân cũng đã được ông Huỳnh Công Thùy cũng ký phê duyệt trúng Gói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình, thuộc dựa án Trường tiểu học Bà Râu (hạng mục: 06 phòng học) tại Quyết định Số KQ2500050788_2503100913, giá trị trúng thầu 2,609 tỷ đồng (dự toán gói thầu 2,613 tỷ đồng); thời gian thực hiện gói thầu 150 ngày.

Theo Biên bản mở thầu của 2 gói thầu nói trên, đều thực hiện theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, theo ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty Xây dựng Chánh Quan tham gia và được phê duyệt trúng thầu sau đó.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu này đã được UBND huyện Thuận Bắc phê duyệt trước đó (cùng ngày 12/2/2025). Trong đó, Quyết định số 192/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường tiểu học Bà Râu (hạng mục: 06 phòng học) tại; Quyết định số 190/QĐ- UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình :Trường Tiểu học Lợi Hải (hạng mục 03 phòng học, 02 phòng bộ môn).

Thành tích bất bại 12/12 gói thầu tại huyện Thuận Bắc

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2020 đến nay, Công ty Xây dựng Chánh Quân đã tham gia và trúng thầu 12/12 gói thầu do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Thuận Bắc làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, tại các gói thầu này hầu hết đều không có đối thủ cạnh tranh, trong đó có nhiều gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, đặc biệt các gói thầu mà công ty đã trúng đều với vai trò độc lập.

Điển hình, 2 gói thầu gần nhất (năm 2024) do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Thuận Bắc mà Công ty Xây dựng Chánh Quân đã trúng thầu, đều ghi nhận chỉ có duy nhất công ty này tham gia và trúng thầu, cụ thể:

Tại gói số 27: Thi công xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Phước Kháng, (Phòng đa năng cơ sở chính; 05 phòng học cơ sở Suối Le; 04 phòng, bếp ăn liên hoàn, nhà vệ sinh cơ sở Cầu Đá), hạng mục: Sửa chữa các cơ sở: Cơ Sở Suối Le; Cơ sở Cầu Đá, Cơ sở Đá Mài Trên, Cơ sở Đá Liệt. Công ty Xây dựng Chánh Quân đã được Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Thuận Bắc phê duyệt trúng thầu theo quyết định số 110/QĐ-BQL ngày 31/5/2024. Theo đó, giá trị trúng thầu là 1,368 tỷ đồng (giá gói thầu 1,377 tỷ đồng); thời điểm đóng mở thầu 29/5/2024; Phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, hình thức đầu thầu rộng rãi.

Quyết định số 110/QĐ-BQL. Nguồn MSC.

Tương tự, tại gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học Xóm Bằng (hạng mục: 03 phòng bộ môn), cũng chỉ có sự “hiện diện” của một nhà thầu. Nhà thầu duy nhất này được Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Thuận Bắc phê duyệt trúng thầu gói thầu này (theo Quyết định số 41/QĐ-BQL ngày 14/3/2024), cũng chính là Công ty Xây dựng Chánh Quân; giá trị trúng thầu 1,963 tỷ đồng (giá gói thầu 1,968 tỷ đồng); thời hạn thực hiện hợp đồng 150 ngày.

Ngoài ra, tại một số gói thầu của năm 2020 do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Thuận Bắc làm chủ đầu tư, công ty này cũng được “tin tưởng” lựa chọn bằng hình thức chỉ định thầu. Điển hình gói thầu số 6: Thi công công trình nhà làm việc công an các xã, hạng mục nhà về sinh (theo quyết định số 957/QĐ-CAH ngày 23/7/2020); gói thầu số 5: Thi công công trình nhà làm việc công an các xã, hạng mục nhà vệ sinh (theo Quyết định 848/QĐ-CAH ngày 30/6/2020).

Được biết, Công ty Xây dựng Chánh Quân được thành lập vào năm 2020, do ông Lê Văn Hiếu là người đại diện pháp luật, có địa chỉ đăng ký kinh doanh Khu Phố 5, P. Đạo Long, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. Công ty được phê duyệt qua mạng đấu thầu từ năm 2020, đến nay đã tham gia 51 gói thầu, trong đó trúng 43 gói, trượt 5 gói, 3 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng hơn 46,454 tỷ đồng (chủ yếu vai trò độc lập).