Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel, mã: VTR) mới đây đã công bố thông tin sơ bộ về các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 và định hướng chiến lược kinh doanh năm 2024.



Theo số liệu thống kê của Vietravel cho thấy, trong năm 2023, doanh nghiệp đã phục vụ 730.314 lượt khách, tăng 29% so với năm 2022. Doanh thu tương ứng ước đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2022. Với kết quả này, Vietravel đã hoàn thành 102% kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Doanh nghiệp cho biết thêm, lượng khách này chiếm tới 87% lượng khách so với thời kỳ trước dịch Covid-19 (năm 2019).

Riêng quý IV/2023, doanh số của Vietravel ước đạt 1.435 tỷ đồng, một con số kỷ lục vượt cả trước đại dịch và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Đạt doanh thu kỷ lục 1.435 tỷ trong quý 4/2023, Vietravel làm ăn sao? (ảnh minh họa: Internet).

Đối với mảng hàng không Vietravel Airlines - một trong những mảng kinh doanh chủ lực khác của Vietravel, hãng hàng không này cũng đang trong quá trình tái cơ cấu tổ chức. Điểm nhấn đáng chú ý của hãng hàng không này trong năm 2023 là việc bổ nhiệm ông Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, làm thành viên HĐQT độc lập từ tháng 10/2023, với vai trò cố vấn chiến lược, nhằm mở rộng hợp tác quốc tế đến năm 2027.

Đồng thời, ngày 24/10, Vietravel Airlines cũng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải giữ chức Tổng Giám đốc của hãng bay này sau khi ông Vũ Đức Biên từ nhiệm kể vì lý do cá nhân. Được biết, tân CEO của Vietravel Airlines đã có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không. Vị trí gần nhất ông Hải đảm nhiệm là Tổng Giám đốc Bamboo Airways bổ nhiệm vào cuối tháng 5/2023. Tuy nhiên sau gần 2 tháng, ông Hải đã xin từ nhiệm. Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và các công ty thành viên, như Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Tổng Giám đốc hãng hàng không Cambodia Angkor Air...

Bên cạnh đó, Vietravel Airlines đã mở rộng mạng đường bay trong và ngoài nước với trên 1 triệu lượt hành khách kết hợp với 80 chuyến bay charter quốc tế (chuyến bay thuê bao dành riêng cho du khách của một hãng lữ hành). Trong giai đoạn du lịch xuân 2024, Vietravel Airlines cũng lên kế hoạch khai thác hơn 100.000 ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, thực hiện loạt seris charter quốc tế với tần suất 1 chuyến/ngày.

Doanh thu tăng 72% trong 9 tháng

Theo báo cáo tài chính quý III/2023 của Vietravel đã công bố cho thấy, doanh nghiệp này đã thu về 1.919 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 29% so với quý III/2022 và cũng là quý có doanh thu cao nhất kể từ sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán ở mức cao nên công ty chỉ thu về 122 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Vietravel tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ lên 1,4 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính lại giảm 62%, ở mức 11,1 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Vietravel tăng lần lượt 18% và 33%, lên 13,1 tỷ đồng và 71,1 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, Vietravel báo lãi sau thuế quý III/2023 tăng 391% so với cùng kỳ từ 6,99 tỷ đồng lên hơn 34,3 tỷ đồng, tăng gấp 5,6 lần so với cùng kỳ và gấp 3 lần so với quý trước đó.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, Vietravel thu về 4.632 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 72% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 56,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 107 tỷ đồng. Với kết quả này, Vietravel đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Vietravel đạt 2.296 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm, chiếm chủ yếu là tài sản ngắn hạn ở mức 2.149 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và trả trước cho người bán ngắn hạn biến động nhiều nhất, tăng lần lượt 97% và 132% lên 358 tỷ đồng và 389 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn khác đạt 1.081 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, nợ phải trả của Vietravel tăng 9% so với thời điểm đầu năm lên 1.883 tỷ đồng, chiếm 82% tổng nguồn vốn. Trong đó, phần lớn là nợ ngắn hạn chiếm 1.880 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn với 594 tỷ đồng và phải trả người bán ngắn hạn 565 tỷ đồng. Nợ dài hạn của Vietravel là 3,5 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn ở mức 2,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính đến 30/9/2023, vốn chủ sở hữu của Vietravel đạt 412 tỷ đồng, trong đó, vốn điều lệ gần 293 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vietravel giảm lỗ từ 77,6 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn gần 23 tỷ đồng…