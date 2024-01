Những đặc sản “tiến vua” luôn “cháy hàng” dịp Tết

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 song những ngày này, các vườn cam Xã Đoài (xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã chín vàng, thu hút đông đảo khách hàng đến xem và đặt mua. Ảnh: Tiền phong Theo các chủ vườn, sản lượng cam năm nay sụt giảm vì thời tiết bất thường khiến cam rụng nhiều. Tuy nhiên, chất lượng cam vẫn được đảm bảo. Ảnh: Suckhoedoisong Trung bình, đặc sản " cam tiến vua" có giá dao động từ 80.000 – 100.000 đồng/quả. Những trái cam nhỏ giá thấp hơn 1 chút. Ảnh: Tiền phong Cam Xã Đoài đắt nhưng vẫn hút khách đến mua, chủ yếu để biếu Tết. Thậm chí, một số khách còn đặt cọc tiền chờ đến Tết Nguyên đán sẽ cắt. Ảnh: Suckhoedoisong Hơn một tháng nữa mới đến Tết Giáp Thìn 2024, nhưng bưởi đỏ Đông Cao (hay còn gọi bưởi tiến vua) ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội đã gần như "cháy hàng". Ảnh: Báo tin tức Những trái bưởi đỏ đúc chữ tài lộc kỳ công và độc đáo có giá 250.000 đồng/1 quả", thậm chí quả to đẹp giá tới 350.000 đồng/quả. Ảnh: Daidoanket Nếu không đặt sớm, khách hàng rất khó để mua được trái bưởi quý hiếm này. Ảnh: Báo tin tức Gà Đông Tảo (Khoái Châu, Hưng Yên) là một loại gà quý hiếm từng được chọn để làm lễ vật dâng lên vua chúa ngày xưa. Ngày nay, gà Đông Tảo được săn lùng để làm quà biếu Tết, giá trung bình từ 350.000 - 600.000 đồng/kg. Ảnh: Điện máy xanh Gà Đông Tảo trưởng thành nặng từ 4-7kg nên khách hàng muốn mua một con gà Đông Tảo, phải bỏ ra 1,5 - 4 triệu đồng. Đặc biệt, những con gà có hình thức đẹp, chân to thì giá trị phải lên 50 triệu đồng/con. Ảnh: Vietnamnet Dù đắt song gà Đông Tảo thuần chủng hiện không còn nhiều. Do đó, khách hàng muốn mua cũng rất khó. Ảnh: Facebook Ngoài gà Đông Tảo, gà Hồ Thuận Thành, gà 9 cựa Phú Thọ cũng là giống gà tiến vua luôn "cháy hàng" dịp Tết. Ảnh: Facebook Với giá từ 2,9 - 3 triệu/kg, cá anh vũ cũng là là sản vật được săn lùng dịp Tết. Nhiều người quan niệm, ăn cá anh vũ sẽ đem lại điều may mắn nên giá mặt hàng này ngày Tết ngày càng cao. Ảnh: FacebookNhững triệu phú nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên. Nguồn: VTV24

